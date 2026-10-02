БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арманд Дуплантис пропуска целия сезон в зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Лекоатлетът е избрал да се фокусира в подготовката си на открито и своето възстановяване.

арманд дуплантис победи маноло каралис диамантената лига лозана
Слушай новината

Многократният световен рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще пропусне целия сезон 2027 в зала, за да се фокусира върху възстановяването си и подготовката си за сезона на открито, съобщи Шведската лекоатлетическа федерация.

26-годишният Дуплантис е предпочел да си даде по-голяма почивка от обикновено след изтощителния сезон, който имаше.

В края на кампанията световният и олимпийски шампион се оплакваше от проблеми в крака, заради което и пропусна финала на Диамантената лига в Брюксел. Той все пак се завърна за турнира с рекорден награден фонд - Ултимейт Чемпиъншип в Будапеща, където записа постижението от 6,20 метра. То му бе достатъчно за победата, но не и за нов световен рекорд, който можеше да му донесе допълнителен бонус.

"Взех решение да дам допълнително време на тялото си за възстановяване, за да мога да бъда отново в най-добра форма по време на състезания. Фокусът ми е да направя една добра подготовка и да бъде готов за сезона на открито през 2027 година", каза Дуплантис пред сайта на шведската федерация.

Дуплантис, който е двукратен олимпийски шампион и трикратен световен шампион в овчарския скок, направи последната си поправка на световния рекорд през март тази година. В Мюнхен той преодоля 6,31 метра.

#Арманд Дуплантис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
1
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
2
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
3
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
4
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил
5
Вижте как се променя движението в София за церемонията по...
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво
6
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Други спортове

Тиери Нювил оглави рали Сардиния след драматична битка със съотборника си Фурмо
Тиери Нювил оглави рали Сардиния след драматична битка със съотборника си Фурмо
Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд
Чете се за: 01:17 мин.
Силвия Рашкова слезе на 68 метра с един дъх и подобри националния рекорд Силвия Рашкова слезе на 68 метра с един дъх и подобри националния рекорд
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте по БНТ 3 финалните битки от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника Гледайте по БНТ 3 финалните битки от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника
Чете се за: 02:20 мин.
Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт" Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Нюанс-НСА спечели титлата старша възраст на държавното по художествена гимнастика за ансамбли Нюанс-НСА спечели титлата старша възраст на държавното по художествена гимнастика за ансамбли
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун
Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София" 3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ