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Нюанс-НСА спечели титлата старша възраст на държавното по художествена гимнастика за ансамбли

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Спорт
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Шампионките събраха 37.775 точки от двете изигравания с пет ленти.

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Първият отбор Нюанс-НСА спечели шампионската титла при девойки старша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория А, което се провежда в столичната зала "София.

Шампионките събраха 37.775 точки от двете изигравания с пет ленти (19.200 и 18.575).

Сребърните отличия заслужи Импала със сбор от 34.725 точки (16.650 и 18.075), а вторият отбор на Нюанс-НСА допълни почетната стълбичка с 30.700 точки (13.675 и 17.025).

Финалите при девойки младша възраст до 11 години донесоха злато за Илиана и Тракия (Пловдив).

Във финала без уред най-силно се представи Илиана 1, който с 21.500 точки спечели златния медал. Левски-Триадица 1 и Локомотив 1 получиха по 21.000 точки и си поделиха среброто.

На 5 топки златото отиде при Тракия 1 с 19.400 точки. Само 0.125 точки разделиха шампионките от Локомотив 1, който заслужи среброто с 19.275. Левски Плюс допълни почетната стълбичка с 19.150 точки и завоюва бронзовото отличие.

По-късно предстои надпреварата при ансамблите за жени.

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#Държавно първенство по художествена гимнастика 2026 г.

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