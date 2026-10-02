Българските състезатели стартираха с победи на единично и на двойки на международния турнир по бадминтон в София

Родните състезатели стартираха с победи на единично и на двойки на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който се провежда в зала "Европа" в столицата.

В изцяло български сблъсък Илиян Стойнов и Димитът Янакиев се наложиха над квалификантите Андрей Марков и Лео Спасов с 21:9, 21:16. Следващите им съперници ще бъдат Третите поставени Андрия Додер и Сергей Лукич (Сърбия).

Успехи постигнаха още Цветомир Стоянов/Таня Иванова на смесени двойки и Цветан Иванов/Мартин Стратиев в дисциплината двойки мъже.

Денис Маринов/Станимир Терзиев и Радослав Стоев/Йордан Йорданов допуснаха поражения.

На единично мъже номер 4 в схемата Димитър Янакиев спечели срещу Матю Уоринг (Шотландия) с 21:19, 21:6, а номер 8 Илиян Стойнов елиминира Нурулах Сарач (Турция) с 21:17, 21:13.

В надпреварата, която ще продължи до неделя, участват над 160 спортисти от 30 държави.



