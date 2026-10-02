Около 70 млади шахматисти се събират в Шумен за "Шахматната есен"

Около 70 млади шахматисти се очаква да участват в „Шахматна есен“ – третия етап от детския международен турнир по ускорен шах „Шахматни сезони – Шумен'2026“. На 4 октомври Шахматният дом в Шумен ще посрещне състезатели от Шумен, Русе, Варна, Бургас, Балчик, Попово, Крепча, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър и други населени места.

Състезателите ще бъдат разделени в два турнира според възрастта. В Турнир А ще играят децата във възрастовите групи до 8 и до 10 години (U8 и U10), а в Турнир Б – състезателите до 13 и до 16 години (U13 и U16).

„Шахматна есен“ ще се проведе по швейцарската система в седем кръга и ще важи за FIDE рейтинг по ускорен шах. Контролата за игра е 10 минути плюс 5 секунди добавено време на ход за всеки състезател.

Регистрацията на участниците е от 9:30 до 10:00 ч. на 4 октомври, а техническата конференция и официалното откриване – от 10:00 до 10:30 ч. Първият кръг започва в 10:30 ч., а след седемте кръга награждаването и закриването са предвидени за 16:00 ч.

Турнирът ще се проведе в Шахматния дом на СКШ „Шумен“, ул. „Панайот Волов“ № 6.

„Шахматна есен“ е третият от четирите етапа на „Шахматни сезони“ през 2026 г. След проведените през април „Шахматна пролет“ и през юни „Шахматно лято“, веригата ще завърши с „Шахматна зима“ на 29 ноември 2026 г.

Във всеки етап състезателите трупат точки за генералното класиране на „Шахматни сезони“. След последния етап първите трима в генералното класиране във всяка възрастова група ще получат купи. Регламентът предвижда медали и предметни награди и за най-добре представилите се във всеки отделен етап.

Директор на турнира е международният майстор Атанас Димитров. Главен съдия е Петромир Панайотов, а съдии – Антон Аврамов, Станислав Марянов и Боряна Димитрова.

Организатор на турнира е Спортен клуб по шахмат „Шумен“.