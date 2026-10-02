Пет медала за България от международния турнир по батут за юноши и девойки в Ричоне

Пет медала изоюваха българските състезатели по скокове на батут на традиционно силния международен турнир за юноши и девойки в Ричоне, Италия.

В конкуренцията на водещи състезатели от различни държави българските представители спечелиха отличия в олимпийската дисциплина батут индивидуално.

Георги Беловодски се окичи със златото с резултат 48.710 точки, Александра Вакарелска спечели сребърния медал с 49.950 точки, а Микаела Христова, Делина Михайлова и Борислав Илиев завоюваха бронзови отличия съответно с 48.770, 45.310 и 49.280 точки.

Ричоне ще бъде домакин и на кръг от Световната купа, където България ще бъде представена от Христина Пенева, Катерина Кулешова и Калоян Петров.

Пенева ще участва в два синхронни тандема – при жените заедно с Кулешова и в смесените двойки с Петров. Пенева и Петров са носители Големият трофей от серията Световни купи за 2025 в смесените синхрони.

Силното представяне на българските състезатели идва в навечерието на важните международни стартове и дава увереност преди световното първенство през ноември в Нанджинг, Китай.