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Весела Лечева: Новият дом на БОК ще остане за десетилетия напред и трябва да подходим много внимателно

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Председателят на Българския олимпийски комитет обяви, че ще бъде потърсена подкрепа от държавния бюджет за ремонта на сградата, а централата ще учреди и Българска олимпийска фондация

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Българският олимпийски комитет ще търси финансова подкрепа от държавата за реновирането на своя нов дом. Това обяви председателят на БОК Весела Лечева след заседанието на Изпълнителното бюро на централата.

Лечева и нейният екип вече са направили оглед на сградата, която се намира в близост до Спортната палата в София. Според нея мястото разполага с необходимия потенциал и капацитет, за да бъдат реализирани планираните от БОК дейности, но се нуждае от сериозно обновяване.

"Състоянието не е добро вътре, но бих казала, че няма някакви по-сериозни конструктивни проблеми, които да налагат по-сериозни инвестиции. Ще бъдат необходими средства, ще бъде необходима и подкрепата на държавата със средства от държавния бюджет“, заяви Лечева.

Предстои да бъде проведен конкурс, чрез който да бъде избран проект за бъдещия облик и функционалността на сградата. Председателят на БОК подчерта, че решенията трябва да бъдат взети внимателно, тъй като става дума за дългосрочна инвестиция в българското олимпийско движение.

"Независимо дали аз ще бъда председател през следващите години, това ще бъде за десетилетия напред новият дом на Българския олимпийски комитет. Затова трябва много внимателно да бъде огледано как да продължи да съществува“, добави тя.

На заседанието Изпълнителното бюро взе решение и за учредяването на Българска олимпийска фондация.

Сред обсъжданите теми беше и предстоящото участие на страната ни на Младежките олимпийски игри в Дакар през ноември. БОК утвърди българската делегация за форума, като страната ни ще бъде представена от 17 участници в 13 вида спорт.

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#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

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