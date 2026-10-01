Организаторите на Софийския маратон очакват рекорд на 43-то издание

Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-о издание и смятат, че е възможно българка да спечели надпреварата при жените.

Рекордните над 12 хиляди участници от 70 държави ще бягат на Wizz Air Sofia Marathon 2026, около 2000 от които ще бъдат от чужбина. За 10 октомври, събота са планирани стартове на 5 и 10 км, а в неделя, 11 октомври ще се проведат полумаратонът и класическият маратон на 42,195 км.

"Тази година очакваме около 25 елитни атлети от най-различни националности. Имаме доста силни представители при мъжете, 8 бегачи с много силни резултати между 2:15 и 2:09 часа. При едно хубаво бягане можем да очакваме и рекорд на трасето. При жените състезанието също ще бъде много интересно. Отново се връщат победителите от миналата година - това са Шедрак Кимайо и Челангат Санг. Имаме и много силно българско участие. Ще участва (б.а. националната рекордьорка) Маринела Нинева при жените. Вярвам, че в един хубав ден имаме възможност да видим и българска победа в женския маратон", заяви спортният директор на маратона Милица Мирчева на пресконференция в София.

Рекордът на трасето е на кениеца Матю Киплагат, който финишира за 2:12:12 часа през 2023-а.

Мирчева поясни, че в надпреварата ще има награден фонд в размер на над 30 хиляди евро, а особено силни постижения от страна на международните и българските състезатели ще им донесат допълнителни финансови премии.

"Предвидили сме и бонуси за постижения под 2:13 часа при мъжете и под 2:33 при жените, с които се надяваме да мотивираме бегачите да постигнат още по-силни резултати. Ще има и бонуси за българските представители. Искаме да ги мотивираме да покажат на какво са способни. Ще има бонуси и за нашите ветерани, така че очаквам да имаме един силен ден на Софийския маратон", добави тя.

Българската лекоатлетка, която държи националните рекорди на 10 километра и в полумаратона, ще поведе колоната в дисциплината на 5 километра.

"Всичко, което през годините сме мечтали, мисля, че тази година има много голям напредък. Това са част от усилията на всички ни. Това, което искам да разкрия е, че спорният директор Милица ще поведе колоната колоната на 5 километра. Това ще бъде една доста атрактивна дисциплина. 5 и 10 километра в събота, 21 и 42 в неделния ден. Ние наистина сме се постарали тази година да направим по-комфортен и за бегачите, и за гражданите този маратон", обясни организаторът Анатоли Иванов.

По време на събитието в неделния ден ще има над девет пункта с диджеи, музиканти и развлекателни програми, в допълнение към пунктовете за освежаване с напитки и храни.

"Миналата година кметът постави една доста смела задача - да минем 11 хиляди участници на маратона. Тази година смело можем да кажем, че надскочихме тези 11 хиляди, всъщност участниците ще бъдат 12 хиляди. Важно е всяко следващо издание, освен да има повече участници обаче, е да бъде и по-добре организирано, с повече грижа и към участниците, и към живущите в града, за което много сме се постарали тази година", каза заместник-кметът на Столична община Десислава Желязкова.

БНТ 3 ще излъчва полумаратона и маратона на 11 октомври пряко от 9:20 ч.