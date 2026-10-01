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Жоел Арате: Европейското първенство ни показа, че сме на прав път, но има и още върху какво да работим

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Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
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жоел арате европейското първенство показа сме прав път работим
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Старши треньорът на националния отбор на България по бокс за мъже Жоел Арате направи своята равносметка за отминалото европейско първенство в София.

Под негово ръководство националите спечелиха два медала. Злато завоюва Радослав Росенов, а с бронз се окичи Рами Киуан. Още трима пък заеха пето място - на крачка от отличията останаха Хавиер Ибаниес, Уилиам Чолов и Роселин Бачевски.

"Първо, искам да поздравя всички наши боксьори за огромните усилия, които вложиха, както в подготовката в последните месеци, така и с представянето им на ринга на Европейското първенство. Да благодаря на президента на федерацията Красимир Инински и да му се извиня, че не успяхме да спечелим повече медали. Благодаря на Министерството на спорта, на журналистите, които отразявахте нашето представяне. На хората от моя екип, на всички треньори по клубовете. Поздравявам Радо Росенов, който игра страхотно в рамките на целия турнир. Той проведе три много тежки мача, срещу наистина класни съперници. Но показа, че е по-добър от тях. Беше подготвен, както технически, така и тактически, за всеки от противниците си. И заслужи златния медал и купата за най-добър боксьор. Много съм щастлив за него, защото той израства с всеки турнир. Поздравявам и Рами Киуан, който и преди съм казвал, че трябва да печели медал от всяко първенство, на което участва. Той взе бронз, но съм сигурен, че заслужава повече. На полуфинала трябваше да е по-агресивен в самото начало срещу руснака, този път не се получи. Обещавам обаче следващия път той да излезе победител. За Хавиер Ибаниес казах вече – категорично не съм съгласен с това, което отсъдиха съдиите. Той беше подготвен за шампион. Смятам, че на четвъртфиналите бе ощетен. Ще работим така, че това да не се повтаря. Неговата цел е олимпийската титла, той работи всеки ден в тази посока", каза Арате в интервю за БФ Бокс.

"Имахме още шансове за медали. За съжаление Уилиам Чолов получи много тежка аркада още в първия си мач. Смятам, че той можеше да изиграе поне два рунда на четвъртфиналите и да продължи напред, но така прецениха докторите. Кирил Георгиев и Ергюнал Себахтин бяха споходени от малшанс още на жребия, падайки се с двама от най-силните боксьори в техните категории. Роселин Бачевски остави отлични впечатления при своя дебют, направи равностоен мач за медал срещу испанеца, който е от Куба и е трети на Олимпийските игри в Париж. Определено има голям потенциал. Хареса ми и Благовест Неделчев. Румен Руменов се включи в последния момент, защото за съжаление Викторио Илиев получи контузия малко преди старта на първенството. Знаете и за неприятната ситуация със Семион Болдирев, който също отпадна в последния момент, а имаше потенциал за спечелване на медал. Трябва да кажа също така, че това бе наистина изключително тежко първенство, с много олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Класата на турнира бе на много високо ниво", добави той.

Арате заяви, че България има класни боксьори с голям потенциал и следващата цел за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"България е не само европейска, но и световна сила. Имаме много класни боксьори и такива с голям потенциал. Вървим в правилната посока, а трябва да се знае, че другите също се съобразяват с нас. Има категории, в които противниците се готвят целенасочено за мачовете с нашите боксьори. Това само може да ме радва. Виждаме къде са ни грешките, ще работим да ги изчистим по пътя към Олимпийските игри. Имаме трима изявени боксьори в момента - Радо, Рами и Хавиер, които вярвам, че ще спечелят квоти още на Световното първенство. Но затова казах, че разполагаме с потенциал за повече от това. По-младите момчета трупат опит, надграждат и имат шанс да се преборят. Ако не на световното, то на Европейските игри след това. Разполагаме с млад и много качествен отбор. Шансовете са налице. Трябва да продължим да работим. Част от по-младите сега ги чака Европейско първенство до 23 години, където също очаквам силно представяне и медали. Вървим по нашия път и с подкрепата на федерацията и министерството на спорта, ще се справим", завърши треньорът.

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#Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 #Жоел Арате

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