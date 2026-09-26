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Фюри и Джошуа отново пред провал заради скандал между промоутърите

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Голямата битка може и да не състои.

тайсън фюри съм убеден джошуа смелостта изправи мен
Снимка: AP Photo
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Тайсън Фюри заяви, че дългоочакваният изцяло британски сблъсък в тежка категория с Антъни Джошуа през декември е под въпрос заради конфликт между съперничещите си промоутъри.

Двубоят бе обявен по-рано тази седмица след години на провалени преговори, като двамата трябва да се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Събитието ще бъде излъчено по Netflix и бе обявено като съвместен проект на саудитския боксов ръководител Турки Алалших и The Ring и президента на UFC Дейна Уайт, но именно това изглежда е препъникамъкът.

Еди Хърн, промоутърът на Джошуа, е в конфликт с Уайт през последните месеци и твърди, че участието на президента на UFC нарушава договора им. Фюри заяви, че нежеланието на Хърн да работи с Уайт поставя под въпрос провеждането на двубоя.

„Антъни Джошуа и Еди Хърн се опитват да се откажат от този мач. Казват, че вече няма да се бият“, написа Фюри в Instagram.

„Основната причина е егото на Еди Хърн. Той измисля милион различни неща и заплашва, че няма да се бием. Сега Турки Алалших намира други истински мъже, които ще се бият при първа възможност. Еди Хърн провали най-големия мач в историята на бокса“, добави Фюри.

Хърн води публичен конфликт с президента на UFC Уайт от началото на годината, когато бе стартиран Zuffa Boxing.

Пред IFL TV Хърн заяви, че участието на Уайт в организирането на двубоя между Фюри и Джошуа „няма да се случи“, въпреки съобщението на Netflix.

„Дейна Уайт не може да участва в промотирането на този мач. Netflix очевидно не са получили информацията. Никой с никого не разговаря. След това Netflix казват, че мачът е съвместно с Дейна Уайт. Сега трябва да преминем през този процес и да се справим с него. Малко е досадно, но както показахме с битката във Великобритания, която спечелихме, ние спазваме договорите си“, заяви Хърн.

Промоутърът на Фюри Франк Уорън заяви, че Уайт е изиграл важна роля за осигуряването на сделката с Netflix, след като двубоят бе потвърден.

Твърдението на Фюри, че мачът може да пропадне, идва след публикация на британеца в социалните мрежи по-рано този месец, в която той предположи, че 36-годишният Джошуа се отказва от двубоя, преди да призове за трети мач с Олександър Усик.

В съобщението на Netflix за обявяването на двубоя няма официална позиция нито от Хърн, нито от Уорън. Конфликтът между Хърн и Уайт е поредната пречка пред двубоя след години на неуспешни преговори.

През 2020 г. двата лагера се споразумяха за основите на договор за два мача. През 2021 г. бяха подписани договори за безспорен сблъсък за световната титла в тежка категория, но успешното арбитражно дело на Дионтей Уайлдър принуди Фюри да проведе трети мач с американеца.

През 2022 г. Джошуа прие разпределение 60:40, за да се изправи срещу Фюри, но и този опит се провали. В крайна сметка Фюри и Джошуа подписаха договори за двубоя по-рано тази година, а тази седмица бяха потвърдени датата и мястото на срещата.

#Тайсън Фюри #Антъни Джошуа

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