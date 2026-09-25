Радослав Росенов излиза за златото на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София

Радослав Росенов ще влезе в битка за златото днес в категория до 60 кг, в последния ден на европейското първенство по бокс за мъже и жени.

22-годишният русенец ще излезе в деветия мач на ринга в „Асикс Арена“, а добро представяне и победа ще го направят за пръв път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни, който има бронз от световното първенство в Ливърпул, е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите и мъжете до 23 години.

От върха го дели Айдер Абдураимов. Украинецът е добре познато име за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул, а преди това има поражение от Хавиер Ибаниес на Олимпийските игри в Париж 2024. Той обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украйна.

Решителният сблъсък ще се проведе днес, около 19:30 часа. Може да гледате срещата по БНТ 3, прякото предаване започва в 17:00.