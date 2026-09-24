Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс в София

Рами Киуан завърши с бронзов медал участието си на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

В полуфиналите в категория до 75 килограма българинът загуби с 1:4 (29:27, 27:29, 27:29, 27:29, 27:29) гласа от руснака Исмаил Муцолгов.

В първия рунд Муцолгов определено успя да изненада Киуан с агресивната си игра и след първите три минути руснакът заслужено поведе в резултата в съдийските карти.

Във втория рунд действащият европейски шампион Киуан показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка за опасно нареждане на главата.

В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според четирима от петимата съдии.

В последния трети рунд Киуан опита да промени изхода на мача, но Муцолгов не допусна да се стигне до изненада.