БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на...
Чете се за: 00:32 мин.
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил...
Чете се за: 01:17 мин.
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Мудно начало попречи на българския национал да стигне до успеха.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Рами Киуан завърши с бронзов медал участието си на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

В полуфиналите в категория до 75 килограма българинът загуби с 1:4 (29:27, 27:29, 27:29, 27:29, 27:29) гласа от руснака Исмаил Муцолгов.

В първия рунд Муцолгов определено успя да изненада Киуан с агресивната си игра и след първите три минути руснакът заслужено поведе в резултата в съдийските карти.

Във втория рунд действащият европейски шампион Киуан показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка за опасно нареждане на главата.

В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според четирима от петимата съдии.

В последния трети рунд Киуан опита да промени изхода на мача, но Муцолгов не допусна да се стигне до изненада.

Свързани статии:

Рами Киуан: Тръгнахме мудно и проспахме първия рунд
Рами Киуан: Тръгнахме мудно и проспахме първия рунд
Българският национал призан, че слабото начало му е коствало...
Чете се за: 01:22 мин.
#Рами Киуан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
1
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
2
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
3
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
4
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
5
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
Очакват ни условия за слани в четвъртък
6
Очакват ни условия за слани в четвъртък

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Други спортове

Васил Терзиев: Надявам се европейското първенство по бокс да показа истинското лице на българкия спорт
Васил Терзиев: Надявам се европейското първенство по бокс да показа истинското лице на българкия спорт
Владимир Кличко: Деца със синдром на Даун играха бокс и това е исторически момент Владимир Кличко: Деца със синдром на Даун играха бокс и това е исторически момент
Чете се за: 01:12 мин.
Рами Киуан: Тръгнахме мудно и проспахме първия рунд Рами Киуан: Тръгнахме мудно и проспахме първия рунд
Чете се за: 01:22 мин.
Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие
Чете се за: 01:12 мин.
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
10845
Чете се за: 02:50 мин.
Определиха датата на сблъсъка между Джошуа и Фюри Определиха датата на сблъсъка между Джошуа и Фюри
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета Мартин Димитров: Няма пилот в самолета и няма цялостна концепция за бюджета
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син 20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Варненският съд гледа три от делата срещу събарянето на сгради в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ