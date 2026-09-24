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Васил Терзиев: Надявам се европейското първенство по бокс да показа истинското лице на българкия спорт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Кметът на София пожела успех на българските боксьори.

Васил Терзиев
Снимка: БГНЕС
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Кметът на София Васил Терзиев е впечатлен от организацията на европейското първенство по бокс, което се провежда в столичната зала "Асикс Арена".

По специални правила българските атлети със синдром на Даун показаха в какво се изразява красотата на бокса, не като бой, а като спортно изкуство.

"Много съм щастлив, че тази година сме домакини на европейското по бокс и че такива видни гости посетиха София. Много съм щастлив, че видяхме отново г-н Кличко и че се реализира една идея, за която си говорихме няколко месеца по-рано с г-н Инински и с председателя на Австрийската боксова федерация, за това да направим този демонстрационен сет от мачове на хора със синдром на Даун. Получи се много добре. Показахме, че и те могат да се боксират. Направиха го с огромно сърце. Пожелавам успех на нашите участници", сподели той.

Според него турнири като еврошампионата по бокс показват, че София и други градове от страната са способни да домакинстват подобни форуми.

"Абсолютно задължително е общините да бъдат силен партньор в организацията на подобни форуми. Няма как само федерациите да се справят. За да се направи едно нещо на европейско, на световно ниво, е нужно почти винаги община, държава, федерации да работят заедно, за да покажем най-доброто, на което сме способни като организатори. Надявам се, не само с това събитие, но и с всяко друго, да показваме истинското лице на България, на българския спорт. Да се знае, че и София, и другите градове в България винаги биха били добри домакини на подобни форуми", допълни Терзиев.

Вижте цялото интервю във видеото.

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Първенството може да проследите и на сайта ни.
Чете се за: 02:50 мин.
#Васил Терзиев

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