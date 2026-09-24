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Александър Везенков и Олимпиакос започват защитата на трофея в Евролигата

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Тимът от Пирея започва новия сезон на испанска земя срещу отбора на Баскония.

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Александър Везенков и Олимпиакос стартират защитата на трофея в Евролигата. Шампионите започват участието си в турнира на богатите тази вечер с гостуване на Баскония. След завоювания четвърти трофей от Евролигата за Олимпиакос и първи в кариерата на българина Александър Везенков, тимът от Пирея започва новия сезон на испанска земя срещу отбора на Баскония.

Воденият от Йоргас Бърцокас състав претърпя значителни промените през лятото. Гръцкият гранд обаче може да се похвали с много сериозни входящи трансфери, като през лятото се подсили с доминиканеца Жан Монтеро, който беше водещият реализатор на Валенсия и сенегалецът Мбайе Ндиайе от АСВЕЛ Вильорбан.

Мачове от най-високото европейско клубно ниво ще има и тази година в България, след като Апоел Тел Авив потвърди, че и през настоящия сезон ще играе домакинските си срещи от Евролигата в "Арена 8888" в София.

Тази вечер отборът воден от Димитрис Итудис приема Байер Мюнхен, а още следващата седмица ще премели сили със сребърния медалист от миналата година Реал Мадрид отново в София.

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