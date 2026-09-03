Александър Везенков обратно в редиците на Олимпиакос

Александър Везенков отдели съвсем малко време за почивка след своите ангажименти, свързани с националния отбор за България във втората фаза от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Българският национал се присъедини към Олимпиакос. Крилото проведе първа тренировка с гърците, които за първи път се събраха в пълен състава в хода на своята подготовка за новия сезон, съобщиха от клуба.

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Припомняме, че част от редиците на „червено-белите“ вече е и друг български национал – Коди Милър-Макинтайър. Американецът се включи от началото на подготвителния период на тима от Пирея. Гардът дори дебютира неофициално за действащия шампион на Гърция, който само преди дни отказа Промитеас в първата си контрола след 77:63.

За селекцията, водена от Йоргос Барцокас, предстои турнирът в памет на Нофитос Хандриотис, който ще се състои от 11 до 13 септември в Никозия. Участие ще вземат сръбският Цървена звезда и израелският Макаби Тел Авив, както и още един гръцки отбор - Арис.

След това актуалните първенци в Евролигата предстои съвсем ново предизвикателство. Везенков и компания ще участват в дебютното издание на Суперкупата на Евролигата, която е планирана за 18 и 19 септември в Абу Даби. Част от новата надпревара са още Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай. На четвъртфиналите гърците ще спорят с "фенерите".

Първият мач от турнира на богатите за Олимпиакос ще бъде на 24-и, когато ще има визита на Баскония в първия кръг.