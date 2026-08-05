Денвър привлече най-добрия защитник в Евролигата Алфа Диало

Отборът на Денвър Нъгетс официално представи Алфа Диало като ново попълнение за сезон 2026/27. Американското крило с гвинейски паспорт подписа едногодишен договор на стойност 1,4 милиона долара и ще продължи кариерата си в НБА, след като се раздели с френския Монако.

29-годишният баскетболист пристига в Денвър като свободен агент, след като клубът от Княжеството бе принуден да се раздели с голяма част от състава си заради финансови затруднения. Това се случи въпреки успешния сезон на Монако, който завоюва титлата на Франция и достигна до плейофите на Евролигата.

Диало бе сред ключовите фигури за успехите на отбора, записвайки средно по 11,9 точки, 4,4 борби, 1,4 асистенции и 1,4 откраднати топки в 41 мача от Евролигата. Силните му изяви в дефанзивен план му донесоха и приза за Най-добър защитник на Евролигата.

В Денвър се очаква Диало да подсили дълбочината на състава със своята универсалност и защитни качества. От клуба обявиха още, че новото попълнение ще носи екипа с номер 11.







