Филаделфия Севънтискиърс се подсили с двукратния шампион Кентавиъс Колдуел-Поуп

Филаделфия Севънтискиърс официално привлече двукратния шампион в НБА Кентавиъс Колдуел-Поуп. Опитният гард ще продължи кариерата си във Филаделфия, където отново ще бъде съотборник с ЛеБрон Джеймс.

Според информация на ESPN, Колдуел-Поуп е постигнал споразумение за прекратяване на договора си с Мемфис Гризлис, след което е подписал едногодишен контракт със Сиксърс на стойност 3,9 милиона долара.

32-годишният баскетболист първоначално беше активирал опцията си за сезон 2026/27 на стойност 21,6 милиона долара, но впоследствие се озова в Мемфис като част от мащабната сделка, с която Дезмънд Бейн премина в Орландо Меджик. В крайна сметка престоят му при „гризлитата“ се оказа кратък, след като двете страни се разделиха по взаимно съгласие.

През миналия сезон Колдуел-Поуп изигра 51 мача в редовния сезон, записвайки средно по 8,4 точки, 2,7 асистенции и 2,5 борби на двубой. Кампанията му приключи преждевременно през февруари заради операция на дясната ръка, която го извади от игра за последните 31 срещи на отбора му.

С привличането на опитния гард Филаделфия добавя към състава си още един доказан шампион и един от най-стабилните защитници на периметъра в лигата. Колдуел-Поуп има две титли в НБА – с Лос Анджелис Лейкърс и Денвър Нъгетс, а богатият му опит се очаква да бъде ценен актив за амбициозния проект на Севънтискиърс през новия сезон.