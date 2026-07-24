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ЛеБрон Джеймс подписа с Филаделфия Севънтисиксърс

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Легендарният баскетболист ще изиграе 24-ия си сезон в НБА

Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс
Снимка: БТА
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Реализатор №1 в историята на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада ЛеБрон Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия Севънтисиксърс.

41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. Като една от основните причина за това специалистите зад Океана изтъкват възможността да преследва пети шампионски пръстен, тъй като в тима на Сиксърс има три играчи с участие "Мача на звездите" в лицето на бившия носител на приза за "Най-полезен играч" Джоел Ембийд, бившия носител на наградата за "Най-полезен играч във Финалите" Джейлън Браун и Тайрийс Макси. Браун и Макси бяха и двамата най-резултатни играчи в Източната конференция през миналия сезон.

Договорът на ЛеБрон Джеймс с Филаделфия е за 1+1 години и на обща стойност 8 милиона долара, уточнява ESPN.

"Когато миналият сезон завърши, бях сигурен, че съм изиграл последния си мач. Но не бях готов да го обявя, затова ми трябваше време да премисля. Все още обичам баскетбола и мисля, че има какво още да му дам. Все още искам да се състезавам, да побеждавам и да спечеля още една титла. Мисля, че Филаделфия 76ърс има шампионски отбор и съм готов за това последно пътуване. Благодаря на Лос Анджелис. Маями, винаги ще те обичам, а Северозиточно Охайо винаги ще бъде мой дом", заяви в изявлението си Джеймс.

ЛеБрон Джеймс, който има 22 участия в "Мача на звездите", четири приза за "Най-полезен играч", четири приза за "Най-полезен играч във Финалите", четири шампионски титли и е избиран 13 пъти в "Идеалния отбор на сезона" в НБА, прекара последните осем години от кариерата си в тима на Лос Анджелис Лейкърс. Преди това той игра за Кливланд Кавалиърс и за Маями Хийт, като с всеки от тези три отбора спечели поне по веднъж титлата.

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