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Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
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55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура.

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи.

По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.

#прегази гранични полицаи #румънски тираджия #Русе

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