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Български и румънски гранични полицаи задържаха камион с незаконни мигранти край Видин

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български румънски гранични полицаи задържаха камион незаконни мигранти видин
Снимка: ГД "Гранична полиция"
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Български и румънски гранични полицаи задържаха камион с незаконни мигранти на прехода Видин/Калафат, съобщиха от пресцентъра на ГД "Гранична полиция".

На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от България пристигнал товарен автомобил с водач 31-годишен турски гражданин.

При извършената проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи са открили 18 чужди граждани, мъже – 9 от Ирак, 3 от Сирия, 6 от Иран. Трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход.

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин. Уведомена е районната прокуртура, работата по случая продължава.

снимки: ГД "Гранична полиция"

#ГД "Гранична полиция" #заловени мигранти #ГКПП "Видин - Калафат" #гранични полицаи #задържани мигранти

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