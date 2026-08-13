Министрите Пламен Абровски и Иван Шишков инспектират строителството на обходния път на град Кресна

Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето на магистрала "Струма" направиха днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.

Вчера министър Шишков съобщи, че започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала „Струма“. Над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на Кресна, вече са прокопани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ в понеделник.