Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на „Евровизия 2027“

Бургас празнува за домакинството на „Евровизия 2027“. В града вече е истински празник. Пред сградата на Община Бургас настъпи истинска еуфория само броени секунди, след като беше обявено решението, че Бургас ще бъде домакин.

Тонколоните в целия център на Бургас зазвучаха, а празничната атмосфера бързо обхвана града. Дори хора, които не са гледали обявяването, започнаха да се събират пред общината. Вече се появиха и тениски с надпис „Бургас – Евровизия“. Хората са много радостни и екзалтирани, че този форум ще дойде в Бургас.

Снимки: БТА

„Евровизия е в Бургас!? В Бургас е!? Сега научавам, честно! Много се радвам. Много се радвам. Заслужаваме!“ „Мисля, че ще е много готино, защото много събития се случват в София или в Пловдив, защото е културната столица, поне така се водеше до преди години, така че мисля, че е готино, че ще го сложат на морето и там ще дойдат повече хората, ще видят повече от България. Мисля, че е хубав избор.“ „Да, това е много голямо събитие за Бургас. Много голямо събитие за общината. Аз също вярвам, че Бургас беше категоричният избор.“ „Аз не мога да повярвам, защото някак очаквах, че по-скоро ще отпадне прямо в София.“

От тук нататък всички нямат търпение да видят как ще изглежда Бургас следващата година. Предполагам, че още следващата седмица ще започне да се променя, защото започва и работата. Всички много се радват.

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