Голямата мисия на БНТ: Чрез "Евровизия" да представим многообразието на България

"Евровизия 2027" ще бъде в Бургас! Градът беше избран за домакин от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Обществената телевизия ще организира следващото издание на конкурса след историческата победа на България във Виена, която даде на страната ни правото да бъде домакин на 71-вата "Евровизия". Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 май и 13 май.

71-вото издание на песенния конкурс "Евровизия" ще бъде в Бургас - решението е на международната комисия, която оценяваше кандидатурите на столицата и на морския град. Решението беше обявено от генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. Съпътстващите събития също ще бъдат там.

Шестте генерални репетиции също ще бъдат с билети, така че хората ще могат да гледат няколко шоупрограми едновременно. Тюркоазеният килим ще бъде разположен в Морската градина, а евроградчето ще е в централната част на морския град, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов. Той каза, че Бургас е готов да посрещне именно от 71-вото издание на "Евровизия".

Днес в София беше подписан договор между генералния директор на БНТ и кмета на Бургас за приемането на морския град да бъде домакин на "Евровизия 2027".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Имам удоволствие да ви съобщя, че Бургас е избран за домакин на "Евровизия 2027". Конкурсът ще се състои през месец май, но от утре имаме много работа заедно. Имаме и датите - двата полуфинала - 11 и 13 май, вторник и четвъртък, традиционно финалът е в събота - 15 май, в град Бургас." Димитър Николов, кмет на Бургас: "За Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на "Евровизия 2027", искам да благодаря за уникалния шанс на БНТ и EBU, за уникалния шанс Бургас и регионът около Бургас да представи красотите на България. Чрез Бургас всички гости и феновете, които ще следят прякото излъчване, да почувстват България и съм убеден, че ще дадем всички сили от себе си, така че да се представим на високо ниво и Бургас да остане като един успешен домакин в историята на това прекрасно най-голямо събитие за музика на живо."

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Тук е мястото да благодаря от името на БНТ и на EBU на останалите три града, които участваха, защото състезанието беше много интересно, оспорвано, на първия етап продължиха само два града, другите два града не продължиха по инженерни и технически съоръжения, което не значи, че техните предложения като креативност не бяха добри. От продължилите два града финалистът и спечелилият е Бургас, но както съм имала възможност да кажа и друг път, БНТ има амбицията да включи всички тези градове заради техните стойностни предложения, заради техните ентусиазъм, желание и отдаденост на конкурса, да ги включим в допълнителни събития на съпътстващата програма. Нашата цел е да покажем България в цялост, да покажем всичките възможности, целия талант, всичките красоти на България и да можем да направим от Евровизия национално събитие, а и голямо международно такова, каквото Евровизия е." Димитър Николов, кмет на Бургас: "Бургас е популярен като център на Южното Черноморие, с добрата си инфраструктура, свързаност, може би регионът около Бургас и Бургаския залив посреща в пъти по-голям брой туристи от очаквания брой туристи на "Евровизия", и съм убеден, че този опит, който имаме в туристическия бранш, ще ни помогне много. Залата, в която ще се провежда "Евровизия", всъщност е най-новата спортна зала в България, с най-голяма функционалност, тя е с голям капацитет, с възможности за окачване на голям тонаж техника и тази гъвкавост ще ни помогне бързо с екипите на EBU, защото централното събитие ще е там." Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Но има и съпътстващи събития, които са на различни локации в Бургас. Кажете няколко думи за това." Димитър Николов, кмет на Бургас: "Точно така, една от локациите e на самия бряг на морето, в Морската градина, в близост до морския бряг. Там ще започнат събитието, в самия център на града. Ще представим българското Черноморие и територията около Бургас по максимално атрактивен и прекрасен начин. И се надявам наистина да се запомни това събитие." Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Със спечелването на домакинството спечелихте и много отговорности, пригответе се за много работа на ежедневна база. Международната оценителна група направи комплексна оценка на градовете, и на София, и на Бургас, не можем да кажем, че с едно е надделял Бургас, но оценката е комплексна и по всички изисквания, които има EBU, Бургас е категоричният избор." Димитър Николов, кмет на Бургас: "Тюркоазеният килим ще бъде в зоната на Морската градина, на самия бряг на морето, в център на града ще бъде еврограчето, имаме допълнителни локации, във връзка с това каква ще бъде и метеорологичната ситуация около "Евровизия". Свързаността я осигуряваме чрез бургаското летище, все пак началото на месец май е начало и на летния туристически сезон. Предварително сме договорили с по-голямата част от хотелите пълна подкрепа и съдействие. Националният авиопревозвач ще осигури допълнителни полите от София. Самото летище Бургас ще посрещне като допълнителни локации, сме предвидили и летище Истанбул, вече предварителни разговори, което е географски по-близо от летище София, разбира се, и летище Варна, защото операторът на летище Бургас е идентичен на летище Варна. Така че предварително с тези оператори сме договорили засилване, очакване на по-голям трафик. Самото летище Бургас е предвидено да посреща не по-малко от 21 полета на част, това са приблизително 18 000 пътници."

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