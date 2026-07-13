Васил Терзиев за домакинството на „Евровизия 2027“: Най-важно е да се представим в най-добра светлина като държава

В първата си реакция за домакинството на „Евровизия 2027“ кметът на София Васил Терзиев заяви, че е изключително щастлив от това, че София остава в надпреварата. По думите му обаче най-голямата победа е, че България ще посрещне най-големия песенен конкурс в света.

Васил Терзиев, кмет на София: „Току-що научих добрите новини и съм много щастлив от това. Искам да използвам случая и да благодаря на невероятния екип, който работи по кандидатурата на София. Смятам, че се справи много добре. Оптимист съм за това, което предстои, и съм щастлив най-вече, че „Евровизия“ ще бъде в България. Така че дали ще бъде София, или ще бъде Бургас, за мен е най-важно ние да се представим във възможно най-добра светлина като държава и във всеки един град да създадем нужния празник, за да отбележим това събитие.“