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Протест в Кресна: Хората са недоволни от организацията на движението в района

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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В този час жители на град Кресна излизат на протест срещу новата организация на движението по главен път Е-79. Недоволството им е заради въведената забрана за ляв завой и поставените ограничителни колчета, които според тях затрудняват ежедневното придвижване в града. Макар че още днес Агенция "Пътна инфраструктура" започна да премахва част от ограниченията, недоволството остава.

Само преди минути започна протестът и вече са се събрали доста хора. Недоволството им е основно заради новата организация на движението, която беше въведена заради засиления трафик към южната ни съседка – Гърция. Един от основните поводи за недоволството са двата пътни знака, указващи задължителен десен завой, които според протестиращите затрудняват свободното им придвижване. По-рано днес служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ дойдоха и премахнаха тези два знака. Въпреки това хората отново са тук, за да изразят недоволството си.

„Хората чакат много дълго, за да светне червеният сигнал и да могат да преминат. Трябва да се направи подлез, особено за възрастните хора. Някои вече не излизат заради движението. Не могат спокойно да стигнат дори до аптеката. Повечето са пенсионери и им е много трудно.“

„За да заведат децата си до детската ясла, хората трябва да обикалят по три-четири километра, въпреки че тя е само на около 500 метра.“

„Търпението на хората, вече се изчерпва.“

Жителите настояват да бъдат премахнати и ограничителните колчета. Заради протеста е възможно временно затруднение на движението по главен път Е-79.

Вижте още в прякото включване на Станислава Николова

#в района #недоволни #Кресна #организация на движението #протест

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