Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург

Делото срещу председателя на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Люпчо Георгиевски тръгва към Съда по правата на човека в Страсбург, съобщи адвокат Насер Рауфи.

Апелативният съд в Битоля е отхвърлил жалбата на Георгиевски и така присъдата му от Основния съд – 1 година условно с 2 години изпитателен срок – вече е в сила.

Люпчо Георгиевски е осъден заради съдържание на Facebook страницата на сдружението „Иван Михайлов“ в Битоля.

Като последен свидетел на защитата по делото по собствено желание се яви бившият премиер на Република Северна Македония Любчо Георгиевски, който посочи, че е взел това решение, след като е установил, че делото се води не срещу председателя на сдружението „Иван Михайлов“ Люпчо Георгиевски, а срещу историческата личност Иван Михайлов.

До Европейския съд по правата на човека в Страсбург ще бъде изпратена жалба и по повод заличаването на сдружението „Иван Михайлов“ в Битоля. Обжалването по него е двуинстанционно, но и това дело е към края си, уточни Рауфи пред „По света и у нас“.