Медицински пробив в Бургас: Лекари изградиха наново долна челюст след тежък тумор

За първи път в УМБАЛ - Бургас беше извършена една от най-сложните реконструктивни операции в лицево-челюстната хирургия. Лекари възстановиха долната челюст на пациентка, след като част от нея е била засегната от туморен процес. При 12-часовата интервенция е използван костен фрагмент от таза на пациентката, заедно с кръвоносните съдове, които го кръвоснабдяват. Операцията е извършена от екип от 15 медицински специалисти и е първа по рода си за региона. В началото на годината 74-годишната Радка Чакърова започва да усеща болки и подуване в дясната част на долната челюст.

Радка Чакърова, пациент: „Не можех да ям, не можех да преглъщам.“

Изследванията показват тумор, който е разрушил голяма част от костта и създава риск от счупване дори при обикновени движения.

д-р Ивайло Радев, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ - Бургас: „Поради развитието на доброкачествен тумор на долната челюст, който е изцяло изконсумирал обема ѝ и заема половината от дължината. Имаше реална опасност от счупване, което може да стане дори при ежедневни функции като дъвчене, отваряне на устата.“

Единственият шанс за пациентката е отстраняване на засегнатата част от челюстта и възстановяването ѝ с кост от таза.

д-р Ивайло Радев, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ - Бургас: „Отделянето на самия тумор, работата със самите тъкани. Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното оразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава някакъв дефект и на него.“

Ключова роля има и екипът по съдова хирургия, който трябва да осигури кръвоснабдяването на новата кост.

д-р Мая Стоянова, лекар в Клиниката по съдова хирургия в УМБАЛ - Бургас: „За нас беше важно да изградим зашиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.“

По време на продължилата 12 часа операция всяка минута е била от значение.

д-р Даниела Люцканова, началник на Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в УМБАЛ - Бургас: „Трябва да се контролира сърдечно-съдова система, дихателна, всичко това е под контрол. Същевременно се изискват контролиране на параметри и за тъканната перфузия, т.е. как се кръвоснабдяват всички части и органи на самото тяло. Това успяхме да постигнем за тази операция.“

Две седмици по-късно първите резултати дават надежда.

д-р Ивайло Радев, лицево-челюстен хирург в УМБАЛ - Бургас: „Минали са две седмици всъщност и първите резултати са доста добри засега. Има дълъг период на рехабилитация, на възстановяване, който ще завърши след време с дентално възстановяване. Колегите ще имат грижа да ѝ направят някакви зъби по някакъв начин на новата челюст.“

Снимки: УМБАЛ - Бургас

А най-трудното вече е зад гърба ѝ.

Радка Чакърова, пациент: „Аз помислих, че няма да оцелея. Такава голяма дълга операция. На много болни съм помагала, затова Господ ми даде нов живот. 15 години съм се грижила за болни хора.“ Фатме, дъщеря: „Още сме притеснени. Такава голяма операция за 75-годишна жена – нещо върховно! Чудеса! Хем с Бога, хем с докторите. Благодаря на екипа, че се погрижиха за нея. Можеше нещо лошо да се случи.“

Една история за силата на съвременната медицина, професионализма на лекарите и шанс за нов живот.