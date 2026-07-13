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Интензивни валежи и гръмотевици в Североизточна България

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В следобедните часове над Източна и Централна Северна България, както и над планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Остава в сила предупреждението за значителни количества в областите Варна и Добрич. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен на места временно силен от северозапад. Максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера, между 26° и 32°, в София – около 26°.

През нощта валежите навсякъде ще спрат и утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони, на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието ще бъде слънчево. И там в следобедните часове на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините, на места ще превали и прегърми. Температурите слабо ще се повишат. В четвъртък и петък в сутрешните часове ще бъде предимно слънчево, а в следобедните отново ще има валежи, придружени от гръмотевици. В четвъртък на повече места в страна, а в петък – главно в Източна България и планините. Дневните температури ще се понижат слабо.

В събота ще има повече слънчеви часове и по-малко валежи, предимно в североизточните райони и планините, а температурите отново ще тръгнат нагоре.

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