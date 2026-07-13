България отново участва на международния фестивал "Бевърли хилс"

България за втора поредна година участва във фестивала "Бевърли хилс". Международният фестивал събра представители на различни култури и традиции от цял свят, като предлага на посетителите музика, танци, изкуства и кулинарни демонстрации.

Страната ни беше достойно представена от танцовия състав "Хоротропци" с художествен ръководител Веселка Василева. Съставът впечатли многобройната публика с автентични български народни танци изключително красиви традиционни носии от Шопската, Пиринската, Добруджанската и Тракийската фолклорна област.

Богатството на багрите, шевиците и характерните елементи на носиите представиха по ярък начин многообразието на българското фолклорно наследство.