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Тръмп спира ударите срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:30 мин.
По света
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За бъдещето на света и оцеляването на Иран отменям атаката, заяви американският президент

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя ударите срещу Иран след молба от страна на Ислямската република и други държави от Близкия изток, които, по думите му, са близо до постигане на споразумение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Ислямската република.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп написа: „За бъдещото благо на СВЕТА и, също така, за оцеляването на един успешен и проспериращ Иран, се съгласих да отменя атаката, при условие че успеем бързо да сключим СПОРАЗУМЕНИЕ.“ По думите му решението е взето съвместно с Израел.

Съобщението дойде на фона на информации в американски медии, че Вашингтон се е готвел за нови мащабни удари през уикенда.

Иран обвини Съединените щати в ескалиране на напрежението, след като вчера американското правителство призова свои граждани в Близкия изток да бъдат готови да напуснат региона.

В публикацията си Тръмп подчертава, че Съединените щати остават в готовност за нападение.

#Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

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