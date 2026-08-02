Тръмп спира ударите срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя ударите срещу Иран след молба от страна на Ислямската република и други държави от Близкия изток, които, по думите му, са близо до постигане на споразумение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Ислямската република.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп написа: „За бъдещото благо на СВЕТА и, също така, за оцеляването на един успешен и проспериращ Иран, се съгласих да отменя атаката, при условие че успеем бързо да сключим СПОРАЗУМЕНИЕ.“ По думите му решението е взето съвместно с Израел.

Съобщението дойде на фона на информации в американски медии, че Вашингтон се е готвел за нови мащабни удари през уикенда.

Иран обвини Съединените щати в ескалиране на напрежението, след като вчера американското правителство призова свои граждани в Близкия изток да бъдат готови да напуснат региона.

В публикацията си Тръмп подчертава, че Съединените щати остават в готовност за нападение.