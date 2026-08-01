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Спортни новини 01.08.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 01.08.2026
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20:47, 01.08.2026
Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица -...
20:24, 01.08.2026
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо...
19:55, 01.08.2026
Пазарът на труда се свива: Обявите за работа са сериозно намалели
19:43, 01.08.2026
Ще остане ли Благоевград без нов Център за спешна медицинска помощ?
19:42, 01.08.2026
Мигрант избяга от центъра в Пъстрогор с откраднатата кола на кмета
19:32, 01.08.2026
Руска балистична ракета удари на метри от литовското посолство в Киев
19:28, 01.08.2026
Мащабни пожари в Гърция и Турция: Евакуирани селища и унищожени домове
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#спортни новини
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