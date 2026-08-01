БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица - "Хавайска"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Чудотворната икона ще остане в България до 19 август

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Литургия с чудотворната икона „Света Богородица – Хавайска“ се отслужи тази сутрин в столичния храм „Света София“. Стотици вярващи се събраха около храма, за да се поклонят пред светинята, известна с това, че от нея по чудесен начин изтича благоуханно миро с аромат на рози. Свидетели на чудото на мироточенето станаха и вярващите у нас.

С много надежда и молитви за здраве хората се покланят пред чудотворната икона, която от снощи е в София и ще остане в митрополитския катедрален храм „Света Неделя“ до вторник. Вярващи от цялата страна ще имат възможност да се поклонят пред Божията Майка – "Хавайска", защото чудотворната икона ще обиколи много епархии в страната до 19 август. Периодът съвпада и с Богородичния пост, а на 15 август – празника Успение Богородично – иконата ще бъде във Варна. След това ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир за празника Успение на св. Йоан Рилски – небесен закрилник на българския народ. Така в Светата обител ще се съберат две чудотворни икони – "Света Богородица – Хавайска“ и „Света Богородица Осеновица“, която се съхранява в манастира.

С патриаршеска света литургия чудотворната мироточива икона „Хавайска“ беше изложена за поклонение в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“.

Негово Светейшество Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Няма нещо, което Божията майка да не може да изпроси от Своя Син за наша подкрепа, за наша полза и за спасение.“

От ранните сутрешни часове стотици хора дойдоха край храма и смирено чакаха да се поклонят и да измолят от Божията майка закрила, здраве и милост.

Миряни споделят:
„Голяма благословия за всички нас. Всичко най-хубаво за близките, за всички българи, за нашето бъдеще, за децата.“

„Имам за една болест да се помоля, защото тя прави чудеса.“

„Тя е мироточива и когато хората отидат и се помолят с чисто сърце и искрена молитва, техните молитви биват чути.“

Малкото хартиено копие на Монреалската Иверска икона започва обилно да мироточи в дома на поддякон Нектарий Янсон в Хонолулу през 2007 година. Година по-късно е признато за чудотворно. Смята се, че мирото от него лекува тежки физически и духовни заболявания, включително рак и слепота.

Негово Светейшество Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ние станахме свидетели на това чудо – мироточенето. Вчера, след като хората се поклониха в църквата „Света Марина“ в Софийската света митрополия и я качихме в патриаршеските покои, иконата беше изцяло забърсана и подсушена. А когато я внесохме в олтара по време на причастието, беше обилно напоена със свето миро от вътрешната страна, което е изключително голяма Божия милост.“

С тържествена лития чудотворната икона „Св. Богородица – Хавайска“ беше пренесена в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“, където ще остане за поклонение и молитви до вторник.

#Света Богородица - Хавайска #София #чудотворна икона

Последвайте ни

ТОП 24

38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
1
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили
2
Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
3
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра стотици вярващи в София
5
Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра...
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли сделка за производство на ракети „Пейтриът“
6
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Регионални

Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие
Ниско ниво на Дунав блокира фериботи: Линията Оряхово – Бекет остава спряна Ниско ниво на Дунав блокира фериботи: Линията Оряхово – Бекет остава спряна
Чете се за: 02:40 мин.
Ще остане ли Благоевград без нов Център за спешна медицинска помощ? Ще остане ли Благоевград без нов Център за спешна медицинска помощ?
Чете се за: 03:17 мин.
Мигрант избяга от центъра в Пъстрогор с откраднатата кола на кмета Мигрант избяга от центъра в Пъстрогор с откраднатата кола на кмета
Чете се за: 02:45 мин.
В помощ на туристите: Допълнителен спешен екип работи от днес по Южното Черноморие В помощ на туристите: Допълнителен спешен екип работи от днес по Южното Черноморие
Чете се за: 03:07 мин.
Два пожара горят в Стара Загора Два пожара горят в Стара Загора
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В помощ на туристите: Допълнителен спешен екип работи от днес по Южното Черноморие В помощ на туристите: Допълнителен спешен екип работи от днес по Южното Черноморие
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ниското ниво на Дунав застрашава работата на втория реактор в АЕЦ „Черна вода“ Ниското ниво на Дунав застрашава работата на втория реактор в АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Пазарът на труда се свива: Обявите за работа са сериозно намалели Пазарът на труда се свива: Обявите за работа са сериозно намалели
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Руска балистична ракета удари на метри от литовското посолство в Киев
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Какви следи са оставили аланите на Яйлата и другите обитатели на...
Чете се за: 13:35 мин.
Новини от миналото
Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица -...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ