Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица - "Хавайска"

Литургия с чудотворната икона „Света Богородица – Хавайска“ се отслужи тази сутрин в столичния храм „Света София“. Стотици вярващи се събраха около храма, за да се поклонят пред светинята, известна с това, че от нея по чудесен начин изтича благоуханно миро с аромат на рози. Свидетели на чудото на мироточенето станаха и вярващите у нас.

С много надежда и молитви за здраве хората се покланят пред чудотворната икона, която от снощи е в София и ще остане в митрополитския катедрален храм „Света Неделя“ до вторник. Вярващи от цялата страна ще имат възможност да се поклонят пред Божията Майка – "Хавайска", защото чудотворната икона ще обиколи много епархии в страната до 19 август. Периодът съвпада и с Богородичния пост, а на 15 август – празника Успение Богородично – иконата ще бъде във Варна. След това ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир за празника Успение на св. Йоан Рилски – небесен закрилник на българския народ. Така в Светата обител ще се съберат две чудотворни икони – "Света Богородица – Хавайска“ и „Света Богородица Осеновица“, която се съхранява в манастира.

С патриаршеска света литургия чудотворната мироточива икона „Хавайска“ беше изложена за поклонение в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“.

Негово Светейшество Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Няма нещо, което Божията майка да не може да изпроси от Своя Син за наша подкрепа, за наша полза и за спасение.“

От ранните сутрешни часове стотици хора дойдоха край храма и смирено чакаха да се поклонят и да измолят от Божията майка закрила, здраве и милост.

Миряни споделят:

„Голяма благословия за всички нас. Всичко най-хубаво за близките, за всички българи, за нашето бъдеще, за децата.“ „Имам за една болест да се помоля, защото тя прави чудеса.“ „Тя е мироточива и когато хората отидат и се помолят с чисто сърце и искрена молитва, техните молитви биват чути.“

Малкото хартиено копие на Монреалската Иверска икона започва обилно да мироточи в дома на поддякон Нектарий Янсон в Хонолулу през 2007 година. Година по-късно е признато за чудотворно. Смята се, че мирото от него лекува тежки физически и духовни заболявания, включително рак и слепота.

Негово Светейшество Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ние станахме свидетели на това чудо – мироточенето. Вчера, след като хората се поклониха в църквата „Света Марина“ в Софийската света митрополия и я качихме в патриаршеските покои, иконата беше изцяло забърсана и подсушена. А когато я внесохме в олтара по време на причастието, беше обилно напоена със свето миро от вътрешната страна, което е изключително голяма Божия милост.“

С тържествена лития чудотворната икона „Св. Богородица – Хавайска“ беше пренесена в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“, където ще остане за поклонение и молитви до вторник.