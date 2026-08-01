Два пожара горят в Стара Загора

Два пожара горят на територията на област Стара Загора, съобщи в профила си във Фейсбук областният управител Калоян Дамянов.

Стърнище и сухи треви горят на голяма площ зад търговски магазин в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. На място работят четири екипа от Регионалната дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. Сигналът за пожара е получен в 15:08 часа. Към момента няма опасност за хора и постройки в района на местопроизшествието. Работата на терен продължава.

Продължава и работата в района на бившия затвор в село Черна гора, община Братя Даскалови, където горят сухи треви и храсти.

Калоян Дамянов, областен управител: „Благодаря на служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, доброволците и всички институции, които работят на терен за овладяване на пожарите“, каза областният управител. Областна администрация – Стара Загора следи развитието на обстановката."

Дамянов призова всички граждани да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на спешния телефон 112 и да не възпрепятстват работата на екипите и да спазват указанията на компетентните органи.

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