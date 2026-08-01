В помощ на туристите: Допълнителен спешен екип работи от днес по Южното Черноморие

В пика на летния сезон командироваха допълнителни спешни екипи по Черноморието. От днес линейките в курортите Слънчев бряг и Златни пясъци са с една повече. Инициативата е на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма.

За да бъдат командировани в Слънчев бряг, шофьорът на линейка Ценко Ангелов и д-р Стоян Цончев излизат в отпуск. Но вместо за почивка, двамата идват на морето за нови дежурства в помощ на местните спешни екипи.

Д-р Стоян Цончев, ЦСМП – София: „Малко като доброволци, но млади, здрави хора – работим. По-приятно е лятото да си на морето, отколкото в големия град. Може би ще се срещаме с чужденци. Знаем английски, ще се стараем да комуникираме правилно и коректно.“

Ценко Ангелов, шофьор на линейка: „Не сме местни. Със сигурност местните си знаят района, знаят населените места, хотели. Но разполагаме с навигационни системи. Вчера се пробвах да търся някой хотел, някоя улица, някое село – навигацията ме води.“

От днес линейките в най-големия ни морски курорт стават три. Те обслужват и цялата територия на община Несебър.

Линейката е сравнително нова и е оборудвана с всичко необходимо, така че да спасява човешки животи.

Вече 30 години д-р Цончев е спешен медик в София. Надява се, че по морето работата ще е по-спокойна.

Д-р Стоян Цончев, ЦСМП – София: „Най-честите сигнали смятам, че ще са за вирусни инфекции. Има летни вируси, децата много боледуват. Другият момент е, че има много порязвания. Ако ходят по морето или по басейните и има счупени стъкла, хората се нараняват, без да искат и без да могат да го предотвратят.“

Според местните им колеги обаче работата през лятото не е никак спокойна. През август сигналите се увеличават значително. За цялата Бургаска област има едва 20 линейки, а в пика на сезона населението достига близо един милион души.

Климентин Милчев, шофьор на линейка: „В Несебър са две, в Поморие – една, в Бургас – пет линейки, а надолу вече са по една линейка, което е крайно недостатъчно. За 12-часова смяна правим по 14–16 адреса. През тези 12 часа не слизаме от линейките, нямаме време дори вода да пием. С петте линейки в Бургас покриваме липсата на екипи от Несебър до Царево, а понякога стигаме и до Малко Търново. Случвало ни се е и това – преди една-две седмици.“

Командированите екипи ще останат по Черноморието до 15 септември.