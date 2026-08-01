Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на кризата

86 са вече жертвите на мигрантската криза в испанския анклав Сеута. Испания твърди, че обстановката постепенно се нормализира и много от нелегалните мигранти вече са се върнали обратно в Мароко. Независимо от това Италия възстанови проверките на пътници, пристигащи от Испания, а Франция затегна граничния контрол. Ирландското председателство на Европейския съюз свиква спешно заседание на Механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи.

От днес до края на август на италианските летища и пристанища ще се извършват проверки на пристигащите от Испания. Италианските власти уточниха, че мярката няма да засегне италианските туристи, които са били на почивка в Испания. Проверки ще се извършват само на граждани извън Европейския съюз. От днес е затегнат и контролът по границата между Франция и Испания.

Пиер дьо ла Мот, префект на департамента Източни Пиренеи: "Това е предпазна мярка. Засега няма миграционен натиск към Франция."

Заради миграционната вълна, която заля Сеута, Германия запазва граничния си контрол. Финландия също обяви, че започва подготовка за възстановяване на контрола по границите. Лидерите на 22 държави от Европейския съюз призоваха за извънредна видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи.

Испанският премиер Педро Санчес обвини някои европейски държави в егоизъм. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен той заявява, че „Европейският съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция.“

Мъж от Мароко: "Европейските политици нямат нашите проблеми. Те не живеят като нас и никога няма да разберат през какво преминаваме и как се опитваме да променим живота си."

Хиляди мароканци днес зачеркнаха мечтата си да стигнат до Европа. Колони от нелегални мигранти се отправиха обратно към Мароко.

Брахим, пекар от Мароко: "Работех, когато видях видеа на хора, които плуваха към Сеута, и реших и аз да опитам късмета си. Надявах се на по-добро бъдеще. Но останах изненадан. Мароканци, живеещи в Сеута, ни преследваха, въоръжени с ножове. Искаха да ни продадат сандвич за 9 евро. Прекарах три дни само на вода."

За кризата испанските власти обвиниха трафикантите на хора.

Фернандо Гранде-Марласка, министър на вътрешните работи на Испания: "Това се случи заради престъпните банди, които се занимават с трафик на хора и се възползват от уязвими хора."

За да предотвратят нови опити за незаконно преминаване към Сеута, испанските власти започнаха да изграждат 500-метрова плаваща бариера във водите край анклава.