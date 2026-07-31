Кризата с мигранти в Сеута: Българинът Данаил Алеков с разказ за ситуацията на място

Италия заплаши временно да спре прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания заради бежанската криза в испанския анклав Сеута в Северна Африка.

Хиляди мигранти от Мароко щурмуваха анклава. Само през последните 24 часа незаконно са преминали над 49 хиляди души. Съобщава се за най-малко 19 загинали.

Испанските власти изпращат военни. Днес в анклава пристига испанският министър на вътрешните работи. Очаква се там да отпътува и испанският премиер.

В епицентъра на бежанската криза се оказа и българинът Данаил Алеков. Ето как той описва ситуацията в Сеута: