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Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Митница Пловдив Мирослав Беляшки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 01:17 мин.
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Снимка: БТА
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Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Териториална дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки.

Окръжният съд в Хасково не даде ход делото заради неявил се защитник на Беляшки. Той е обвинен, че на 17 април 2025 година на Капитан Андреево като длъжностно лице е превишил правомощията си, от което е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лв. Граничният пункт "Капитан Андреево" е под подчинението на Митница Бургас.

Мирослав Беляшки: "Там бях да упражня легитимните си задължения, които имам като ръководител, понеже там има командировани служители от териториална дирекция Пловдив. Просто едно чисто съвпадение, че имаше и такава задача, която не отричам, че бях възложил на моите служители да осъществят такова придружаване на товар, което не е незаконно, което не уврежда по никакъв начин фиска, напротив - охранява фиска."

#Мирослав Беляшки # ГКПП "Капитан Андреево" #фалстарт #митница пловдив

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