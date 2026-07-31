Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Митница Пловдив Мирослав Беляшки

Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Териториална дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки.
Окръжният съд в Хасково не даде ход делото заради неявил се защитник на Беляшки. Той е обвинен, че на 17 април 2025 година на Капитан Андреево като длъжностно лице е превишил правомощията си, от което е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лв. Граничният пункт "Капитан Андреево" е под подчинението на Митница Бургас.
Мирослав Беляшки: "Там бях да упражня легитимните си задължения, които имам като ръководител, понеже там има командировани служители от териториална дирекция Пловдив. Просто едно чисто съвпадение, че имаше и такава задача, която не отричам, че бях възложил на моите служители да осъществят такова придружаване на товар, което не е незаконно, което не уврежда по никакъв начин фиска, напротив - охранява фиска."