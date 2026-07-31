Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Митница Пловдив Мирослав Беляшки

Фалстарт на делото срещу бившия шеф на Териториална дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки.

Окръжният съд в Хасково не даде ход делото заради неявил се защитник на Беляшки. Той е обвинен, че на 17 април 2025 година на Капитан Андреево като длъжностно лице е превишил правомощията си, от което е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лв. Граничният пункт "Капитан Андреево" е под подчинението на Митница Бургас.