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Акция срещу търговията с ментета: Иззеха стоки за близо 200 000 евро във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Акция срещу търговията с ментета: Иззеха стоки за близо 200 000 евро във Варна
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Над 1500 артикула, нарушаващи права върху защитени търговски марки, са иззели служители на отдел „Икономическа полиция“ при специализирана полицейска операция, съобщиха от ОД на МВР – Варна.

При проверка на търговски обект са открити общо 1585 тениски, спортни екипи, дънки, шапки, чанти и аксесоари с поставени лога и надписи на защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

По данни на полицията стойността на иззетите артикули възлиза на около 190 200 евро. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс.

#ментета #МВР-Варна #Варна

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