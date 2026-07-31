Акция срещу търговията с ментета: Иззеха стоки за близо 200 000 евро във Варна

Над 1500 артикула, нарушаващи права върху защитени търговски марки, са иззели служители на отдел „Икономическа полиция“ при специализирана полицейска операция, съобщиха от ОД на МВР – Варна.

При проверка на търговски обект са открити общо 1585 тениски, спортни екипи, дънки, шапки, чанти и аксесоари с поставени лога и надписи на защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

По данни на полицията стойността на иззетите артикули възлиза на около 190 200 евро. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс.