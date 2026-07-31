ЦГМ поема буферния паркинг при метростанция "Бизнес парк"

От 1 август Центърът за градска мобилност поема буферния паркинг при метростанция "Бизнес парк".
Той ще предлага няколко възможности за ползване:
> "Паркирай и пътувай";
> Почасово паркиране;
> Месечен абонамент.
При предплащане на абонамент са предвидени и отстъпки – 5% за 6 месеца и 10% за 12 месеца.
От дружеството допълват, че се работи и по разширяването на възможностите за паркиране в София.
През август се очаква да заработи нов паркинг с 90 места при МС "Ген. Владимир Вазов".
Предстои изграждането на буферния паркинг "Бесарабия" с 400 паркоместа по линия 3 на метрото.
В ход е и подготовката за основна реконструкция на подземния паркинг "Витоша" в кв. "Иван Вазов", който разполага с близо 400 места, съобщават от Центъра за градска мобилност.