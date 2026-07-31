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Една година след пожара в Костинбродско: Местни жители с апел за превантивни мерки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
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Година след големия пожар в землищата на селата Безден, Богьовци, Опицвет и Понор жителите настояват държавата да предприеме мерки, с които да гарантира, че през пожароопасния сезон районът ще бъде защитен.

В отворено писмо до медиите и институциите част от жителите изразяват своите притеснения, че при нов пожар районът може да остане недостатъчно защитен.

Георги Димов, инициативен комитет "И. К. с Безден": "Пожарите в селото са ежегодни. Няма година, в която селото да не гори. Основните причини са две – умишлени палежи, често от хора, които отглеждат животни и палят треви, за да избуи зелена трева, както и намиращият се в близост учебен военен полигон „Сливница“. Пожарите оттам тръгват почти всяка година, като всичко зависи от посоката на вятъра. Огънят започва на територията на самия военен полигон, който е около 45 квадратни километра. След това вече е въпрос на вятър – накъде ще духне и кои села ще бъдат засегнати. Исканията ни са да си пазят двора, да не влизат цивилни граждани вътре, защото в момента се влиза с мотори, палят се огньове и това създава риск. Има много невзривени снаряди, които са натрупани през годините. Нашата молба към Министерството на отбраната е тези снаряди да бъдат почистени, защото когато миналата година пожарът беше в своята стихия, пожарникарите не можеха да влязат на територията на полигона. Взривяваха се снаряди, създаваха допълнителен риск за живота им, а от друга страна подсилваха огнената стихия."

Тошо Запрянов, инициативен комитет "И. К. с Безден": "Нашият апел е да се засили скоростта на изграждане на водопровода в селото, тъй като в момента той е стар. Има изготвен проект за нов водопровод, тъй като преди липсваше вода. Ако имаше достатъчно налягане в тръбите, хората щяха сами да могат да гасят горящите къщи и площите около тях. Във вилната зона не е предвидено водопроводът да бъде новоизграден. Този проект изобщо не включва изграждане на нов водопровод, а това е проблем - реално на първа линия – там, откъдето огънят идва от полигона.

Цветан Борисов, кмет на Безден: "Гора няма. Започнахме залесяване, но ще видим докъде ще доведе. Все пак са нужни доста години, докато тя се възстанови. Надяваме се нищо от това да не се повтаря."

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#Безден #пожари

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