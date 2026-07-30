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Оросяват основни булеварди и улици в София заради високите температури

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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оросяват основни булеварди улици софия заради високите температури
Снимка: Столична община
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Като допълнителна мярка във връзка с високите температури днес и утре в София основни булеварди и улици с интензивен автомобилен трафик и движение на масовия градски транспорт ще бъдат оросявани, съобщиха от Столичната община.

По възлагане на Столичния инспекторат фирмите по чистота извършват дейността след 13:00 ч. Целта на дейността е да се намали нагряването на пътната настилка и да се ограничи разпространението на прах в условията на продължителното горещо време.

Екипите мокрят входно-изходните булеварди и основните пътни артерии на столицата, сред които бул. „България“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Брюксел“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ситняково“, бул. „Черни връх“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Филип Кутев“, бул. „Св. Климент Охридски“ и други натоварени участъци от уличната мрежа.

От Общината напомниха, че според специалисти рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат достатъчно течности, да носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

От общината призовават да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може да достигне опасни стойности за минути. Апелират гражданите да бъдат внимателни, да пазят себе си и да оказват съдействие на хората, които са най-уязвими в горещите дни.

При прогнози за високи над среднодневните температури Столичният инспекторат ще възлага оросяване и през следващите дни, когато това е необходимо. Дейностите се контролират от екипите на терен, обясниха от общината.

#оросяване #столичен инспекторат #Столична община #горещини #охлаждане #жеги

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