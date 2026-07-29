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Левски преодоля румънската буря по пътя към третия кръг в Шампионската лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 06:15 мин.
Спорт
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"Сините" издържаха срещу Университатя Крайова в турнира на богатите и ще имат евромачове до Коледа.

левски преодоля румънската буря пътя третия кръг шампионската лига
Снимка: startphoto.bg
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Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига сътвориха равенство срещу Университатя Крайова след 2:2 във втората среща от втория кръг, изиграна на стадион "Йон Облеменко". По този начин селекцията на Хулуио Веласкес сложи точка на спора в дуела срещу състава на Филипе Коелю с 3:2 в общия резултат.

"Сините" поставиха шеметно начало, чрез което се виждаха в следващата фаза, повеждайки с два бързи гола, но след това трябваше да треперят, тъй като допуснаха изравняване, а през второто полувреме преодоляха няколко критични моменти. Евертон Бала и Алдаир бяха автори на попаденията за столичани, докато за румънците се разписаха Никушор Банку и Адриан Руш.

Това означава, че тимът от "Герена" си осигури участие в европейските клубни турнири до края на календарната година, тъй като ще играе поне в основната фаза на Лигата на конференциите.

Все пак българите удължиха мечтата си и продължават в турнира на богатите, където в следващата фаза ще срещнат Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия. От своя страна Университатя Крайова ще бъде част Лига Европа, а в третия кръг ще спори с КуПС Куопио.

Гостите владееха топката повече във встъпителните минути, като по-опасното бе едно излизане на Светослав Вуцов извън наказателното поле, за да пресече дълъг пас.

Усилията на „сините“ дадоха необходимия резултат в 13-та минута. След изпълнение от пряк свободен удар, при което топката стигна до границата на наказателното поле, където Евртон Бала стреля и прати топката във вратата, пазена от Лауренциу Попеску.

3 минути по-късно столичани отново ликуваха. Атака отляво позволи топката да стигне до десния фланг. Там Алдеир успя пръв да се докопа до нея, за да отправи удар, с който да матира за втори път Попеску и 2:0.

В 18-та минута Армстронг Око-Флекс се озова на добра позиция и стреля, но бе блокиран и атаката на тима от „Герена“ бе неутрализирана. Малко след това пред домакините се откри първа добра възможност. Майкон сбърка, Стивън Нсимба стреля, а топката прелетя над вратата.

Румънците върнаха едно попадение в 26-та минута. Радостта им обаче траеше за кратко, тъй като бе маркирана засада.

Отборът от Крайова се активизира и наложи териториално надмощие, а в 37-та минута Нукусор Банку стреля опасно, но изпрати топката в аут.

Българската отбрана обаче се пропука дълбоко в добавеното време на първото полувреме и актуалните първенци на Румъния се върнаха в играта. Вуцов неутрализира Матей, но той стигна до топката и центрира на далечна греда, където Банку с глава се разписа.

Домакинският отбор стартира с гръм и трясък второто полувреме. В 48-та минута Адриан Рус застана зад топката и изпълни перфектен пряк свободен удар, за да матира Вуцьов и да постави равенството на таблото.

Впоследствие пред Рус се откри още една възможност да обстрелва българската врата, като този път шутира в аут. В 53-та минута румънците пропуснаха да сътворят обрат. Топката стигна до Стефан Байарам, но той пропусна да засече подаването към него от няколко метра.

Макар и тъмните облаци, надвиснали над българската отбрана, гостите отговориха в 64-та минута. Тогава Мазир Сула влезе в наказателното поле и стреля, но Попеску спаси.

След още 2 минути „сините“ последва нова добра атака за тях, като Рейналдо се озова на страхотна позиция. Попеску обаче и този път бе на точното място в точното време, за да спаси.

В 71-та минута Симба можеше да порази българската врата, стреляйки опасно, като единствено малка неточност го раздели от по-прецизен удар. Отборът от Крайова продължи да подлага „синята“ защита на изпитания и само минута по-късно Кристиан Димитров изчисти от голлинията след удар с глава на Алесандру Чикълнду. Последва нов шанс за първенците в северната ни съседка, но топката бе пратена в аут.

Столичани можеха да си върнат спокойствието в 78-та минута. След ъглов удар Кристиан Димитров уцели гредата.

Вуцов бе поставен под напрежение в 86-та минута. Симон Елисор стреля, а българският страж атрактивно спаси. Минута след това Сержиньо също опита от пряк свободен удар, като и Попеску не допусна колебания, избивайки топката в ъглов удар.

В първата минута на продължението отново Сержиньо бе в центъра на събитията, уцелвайки гредата на румънската врата.

До края на мача не се стигна до нови опасности пред двете страни, което устройваше „сините“ да се радват след последния съдийски сигнал.

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