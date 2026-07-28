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Бунтът на „хлебарките“: Протести на младите бележат повратна точка в Индия

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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бунтът bdquoхлебаркитеldquo протести младите бележат повратна точка индия
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Бунтът на хлебарките - така наричат в Индия протестно движение представители на поколението Gen Z. Протестът на младите пречупи волята на премиера Нарендра Моди, принуди министър да подаде оставка и беляза повратна точка в индийската политика. Протестът на хлебарките бележи и много по-дълбока тенденция в Южна Азия. Те са милиони, виждаш ги на всеки ъгъл във всеки град - движението на хлебарките в Индия беше основано през май от завършилия връзки с обществеността Абхиджит Дипке, който се завръща от Бостън в родината си.

Кристофър Джафрелот - професор по индийска политика и социология: „Думата „хлебарка" за първи път беше използвана от върховния съдия Суря Кант, който много пренебрежително нарече младите безработни паразити, които нямат право на претенции, тъй като не полагат достатъчно усилия да постигнат нещо в живота.“

Всичко започва с изпитите по медицина през май, когато изтичат верните резултати и се наложи повторно явяване. Стигна се и до самоубийства на кандидат-студенти. За кастовото общество в Индия този момент е решаващ за бъдещето на милиони млади хора и тяхното място в социалната йерархия. Десетки хиляди излизат по улиците, организират щурм към парламента, а гладна стачка на един от активистите завърта оборотите с още по-голяма сила. Триумфът дойде с оставката на образователния министър Драмендра Прадхан.

Абдхиджит Дипке, основател на Народна партия на хлебарките: „Това е победа за Конституцията на Индия, победа за народа и поражение за диктатора.“

А премиерът Нарендра Моди направи едно от редките си обръщения в социалните мрежи.

Нарендра Моди, премиер на Индия: „Днес дадох инструкции и ще бъдат обсъдени строги наказания.“

През последното десетилетие Моди успешно се справя със серия от протести, но така наречените „хлебарки" нямат идеология. Поставят категорично въпроса - може ли държавата да гарантира честност. За загубилите децата си утеха няма.

Аканкша Чатурведи, баща на починала кандидат-студентка: „Дъщеря ми искаше да е доктор, да носи бяла престилка и да служи на страната. Мечтата й не се сбъдна. Правителството ще ни даде пари, но какво значение имат те без нея.“

Повратна точка в управлението на Моди и началото на края му - това казват анализаторите. Но протестната вълна не е изключение само за Индия. В Непал миналата година бяха забранени 26 популярни платформи и последвалите протести свалиха премиера Шарма Оли. Година по-рано отново при протест на младите оставка подаде и премиера Шейх Хасина в Бангладеш. Искрата на недоволството е една и съща - привилегированият елит процъфтява, а възможностите за младите намаляват и демографският бум в региона от предимство се превръща в предизвикателство.

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