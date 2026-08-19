Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма

Няма пряка заплаха за България, заяви военният министър Димитър Стоянов, като се позова на информация от службите. Според вътрешния министър Иван Демерджиев са предприети мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха.

На този етап информация на британското издание "Файненшъл таймс" се базира само не неофициални източници от Техеран. Въпреки това, нашите служби проверяват всеки един сигнал и вземат нужните мерки за обезопасяване на потенциалните цели. Това увери вътрешният министър Иван Демерджиев след днешното правителствено заседание.

Летище Безмер е сред потенциалните мишени заради разположените в него американски самолети цистерни, които дозареждат изтребители и бомбардировачи, участващи в операцията в Близкия изток. В края на миналата седмица у нас пристигнаха първите антидрон системи от американската компания "Ексон", а до края на тази се очакват още две. Експерти по национална сигурност съветват да не се подценява заплахата, а кабинетът да започне незабавни консултации по линия на НАТО и ЕС за предприемане на превантивни мерки.

Общо четири са военните бази за съвместно ползване у нас. Полигонът "Ново село", в който се разположени до 2500 американски военни и персонал, логистичният център край Айтос, летище Граф Игнатиево, където е базирана изтребителната ни авиация и авиобаза "Безмер", в която са фронтовите ни бомбардировачи Су-25.

Министърът на отбраната опроверга информацията на британското издание, като се позова на български и партньорски служби.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Министерството на отбраната работи с конкретни данни, които получава от службите. Аз и днес съм запитал българските служби, включително и служба "Военно разузнаване", които са в контакт с техни партньори от Великобритания и от там информацията, която идва е съществено различна от тази, която идва от "Файненшъл таймс". Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство, но това, което аз мога да кажа е, че и вчера съм получил документ от службите, в който ясно е категоризирано, че рискът е изключително нисък, т.е. пряка заплаха отново няма за българската страна."

А вътрешният министър увери, че кабинетът и службите са предприели всички превантивни мерки срещу всякакви възможни сценарии.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация."

Демерджиев посочи, че службите са подготвени да реагират при всякакво развитие на ситуацията.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "Ще продължим да прилагаме изпреварващи мерки, които са в много по-голяма степен и интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

снимки: БТА, БГНЕС

В момента Безмер се охранява от антидрон система, за електронно неутрализиране на безпилотни системи и зенитни ракетни комплекси, съветска производство С-300, "Оса" и КУБ срещу ракетни заплахи. Бившият заместник военен министър и експерт по национална сигурност Йордан Божилов коментира темата.

Йордан Божилов, експерт по национална сигурност: "Информацията се появи във "Файненшъл таймс", която се позовава на двама души, които са представени като близки до иранския режим и по-скоро, до Ислямската революционна гвардия, т.е. това не е изявление на официални лица, това по-скоро за мен е контролирано изпускане на информация. Важното е да имаме добър анализ на това какво представлява това контролирано изпускане на информация и да се взимат възможни мерки. Те ще бъдат във всички възможни аспекти. От една страна, ще бъдат според мен консултации с нашите съюзници, могат да бъдат предизвикани консултации и в НАТО и в ЕС, задължително трябва да имаме разговори със САЩ и по отношение на укрепване сигурността ан страната."

снимка: БНТ

Не закъсняха и политическите реакции. От ГЕРБ посочват, че информацията на "Файненшъл таймс" е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.

Във Фейсбук от "Продължаваме Промяната" настояват управляващите да отговорят на въпросите за кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството, водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО и как правителството ще защити България от военни заплахи.

От "Възраждане" реагираха с позиция, в която обвиниха кабинета, че заради разрешението за ползване на авиобаза "Безмер", е поставило под заплаха живота и сигурността на българските граждани.

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