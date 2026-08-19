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Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма

Николай Минков от Николай Минков
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Според вътрешния министър Иван Демерджиев са предприети мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха

Снимка: БТА
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Няма пряка заплаха за България, заяви военният министър Димитър Стоянов, като се позова на информация от службите. Според вътрешния министър Иван Демерджиев са предприети мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха.

На този етап информация на британското издание "Файненшъл таймс" се базира само не неофициални източници от Техеран. Въпреки това, нашите служби проверяват всеки един сигнал и вземат нужните мерки за обезопасяване на потенциалните цели. Това увери вътрешният министър Иван Демерджиев след днешното правителствено заседание.

Летище Безмер е сред потенциалните мишени заради разположените в него американски самолети цистерни, които дозареждат изтребители и бомбардировачи, участващи в операцията в Близкия изток. В края на миналата седмица у нас пристигнаха първите антидрон системи от американската компания "Ексон", а до края на тази се очакват още две. Експерти по национална сигурност съветват да не се подценява заплахата, а кабинетът да започне незабавни консултации по линия на НАТО и ЕС за предприемане на превантивни мерки.

Общо четири са военните бази за съвместно ползване у нас. Полигонът "Ново село", в който се разположени до 2500 американски военни и персонал, логистичният център край Айтос, летище Граф Игнатиево, където е базирана изтребителната ни авиация и авиобаза "Безмер", в която са фронтовите ни бомбардировачи Су-25.

Министърът на отбраната опроверга информацията на британското издание, като се позова на български и партньорски служби.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: "Министерството на отбраната работи с конкретни данни, които получава от службите. Аз и днес съм запитал българските служби, включително и служба "Военно разузнаване", които са в контакт с техни партньори от Великобритания и от там информацията, която идва е съществено различна от тази, която идва от "Файненшъл таймс". Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство, но това, което аз мога да кажа е, че и вчера съм получил документ от службите, в който ясно е категоризирано, че рискът е изключително нисък, т.е. пряка заплаха отново няма за българската страна."

А вътрешният министър увери, че кабинетът и службите са предприели всички превантивни мерки срещу всякакви възможни сценарии.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация."

Демерджиев посочи, че службите са подготвени да реагират при всякакво развитие на ситуацията.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "Ще продължим да прилагаме изпреварващи мерки, които са в много по-голяма степен и интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

снимки: БТА, БГНЕС

В момента Безмер се охранява от антидрон система, за електронно неутрализиране на безпилотни системи и зенитни ракетни комплекси, съветска производство С-300, "Оса" и КУБ срещу ракетни заплахи. Бившият заместник военен министър и експерт по национална сигурност Йордан Божилов коментира темата.

Йордан Божилов, експерт по национална сигурност: "Информацията се появи във "Файненшъл таймс", която се позовава на двама души, които са представени като близки до иранския режим и по-скоро, до Ислямската революционна гвардия, т.е. това не е изявление на официални лица, това по-скоро за мен е контролирано изпускане на информация. Важното е да имаме добър анализ на това какво представлява това контролирано изпускане на информация и да се взимат възможни мерки. Те ще бъдат във всички възможни аспекти. От една страна, ще бъдат според мен консултации с нашите съюзници, могат да бъдат предизвикани консултации и в НАТО и в ЕС, задължително трябва да имаме разговори със САЩ и по отношение на укрепване сигурността ан страната."

снимка: БНТ

Не закъсняха и политическите реакции. От ГЕРБ посочват, че информацията на "Файненшъл таймс" е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.

Във Фейсбук от "Продължаваме Промяната" настояват управляващите да отговорят на въпросите за кога са насрочени съветите по сигурността към президента и правителството, водят ли се разговори с външните министри и министрите на отбраната в страните от ЕС и НАТО и как правителството ще защити България от военни заплахи.

От "Възраждане" реагираха с позиция, в която обвиниха кабинета, че заради разрешението за ползване на авиобаза "Безмер", е поставило под заплаха живота и сигурността на българските граждани.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#заплахи за националната сигурност #войната в Иран #Иван Демерджиев #Димитър Стоянов #Йордан Божилов #Иран

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