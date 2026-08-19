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ГЕРБ: Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях

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Информацията на „Файненшъл таймс“, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха. Това пишат в позиция от ГЕРБ на страницата си във Фейсбук.

Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите.

Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на „логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях.

Още когато кабинетът поиска от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети-цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток, ГЕРБ настоя за пълна оценка на риска и гаранции за сигурността на гражданите, военнослужещите и военните обекти. Днес обществото има право да знае дали тази оценка е била адекватна и дали е актуализирана.

Настояваме правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж.

Правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание.

Настояваме МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали разглежда българска територия, граждани или инфраструктура като възможни цели. България няма за какво да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО.

ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. Но няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани.

България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата.

#заплахи за националната сигурност #позиция # ГЕРБ

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