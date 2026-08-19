Огнената стихия на Балканите: Най-критично остава положението в Сърбия и Албания

Балканите са обхванати от горски пожари – тежка остава ситуацията в Сърбия и Албания. Стотици пожарникари денонощно продължават битката с огъня.

Белград се бори с над десет активни пожара. Обявено е извънредно положение в община Кладово, където са застрашени няколко населени места.

Най-голямото огнище с площ от 3500 хектара е в окръг Войводина, където пожарът гори повече от 2 седмици. Според сръбски медии част от пожарите са възникнали след изгаряне на стърнища, вчера имаше и задържан.