Огнената стихия на Балканите: Най-критично остава положението в Сърбия и Албания
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Снимка: БТА
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Балканите са обхванати от горски пожари – тежка остава ситуацията в Сърбия и Албания. Стотици пожарникари денонощно продължават битката с огъня.
Белград се бори с над десет активни пожара. Обявено е извънредно положение в община Кладово, където са застрашени няколко населени места.
Най-голямото огнище с площ от 3500 хектара е в окръг Войводина, където пожарът гори повече от 2 седмици. Според сръбски медии част от пожарите са възникнали след изгаряне на стърнища, вчера имаше и задържан.