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ОГНЕН АД В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ

Битката с огъня: Силният вятър затруднява гасенето на пожарите в съседна Сърбия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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45 са активните огнища в съседна Сърбия, а заради силния вятър, овладяването на стихията към този момент не е възможно. Пожарът в западната ни съседка взе и жертва – възрастен мъж е починал от задушаване, а младеж, който се опитал да го спаси, е тежко ранен.

Повече от 10 дни в различни части на Сърбия бушуват горски пожари. Само вчера на спешните телефони са подадени над 200 сигнала. Над 330 пожарникари денонощно се борят с огнената стихия.

Най-тежка е ситуацията в Делиблатска пешчара във Войводина, известна у нас и като Банатски пясъци, както и в планината Столови край град Кралево. Няколко по-малки пожара горят и в района на столицата Белград.

Пожарът в природен парк Делиблатска пешчара избухва на 10 август, към момента са изгорели над 3500 хектара. Към спасителните екипи са се включили и десетки доброволци.

– Работим с всички налични средства. Имаме портативна помпа, а с този маркуч можем бързо да пълним резервоари, които носим на гръб. Носим си и лопати, но освен на техниката, най-много разчитаме на самите себе си.

снимки: БТА

Овладяването на огъня край Кралево тече бавно, защото е засегнат труднодостъпен терен. Работата е затруднена от гъста мъгла и силни ветрове, които разпалват пламъците допълнително. През нощта над района е имало слаб дъжд, който обаче не е помогнал чувствително за потушаването на огъня.

#пожар в Сърбия #борба с пожарите #гасене на пожар

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