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След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Според изданието, ако Тръмп изпълни заканата си за нова ескалация, сред мишените може да са авиобаза "Безмер" и военна база в Кипър

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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НАТО обяви, че има готовност да защити всички свои членове след публикация на "Файненшъл таймс", според която Иран обмисля нанасяне на удари по американски цели извън Близкия изток, включително в Европа. Според изданието, което се позовава на свои източници, близки до режима в Техеран, ако Доналд Тръмп изпълни заканата си за нова ескалация, сред мишените може да бъдат авиобаза "Безмер" и военна база в Кипър. Публикацията идва на фона на вчерашната заявка на Тръмп, че Ормузкият проток е американска територия и на твърдението му, че преговорите между Вашингтон и Техеран са в застой.

Техеран може да разшири обхвата на ударите си извън Близкия изток и военни цели, свързани със Съединените щати в Европа, може да бъдат мишени. Твърдението е на "Файненшъл таймс", които се позовават на двама свои източници, близки до иранските власти. Изданието споменава българската авиобаза "Безмер" и припомня, че миналия месец американските сили получиха разрешение да разположат там свои самолети цистерни.

Посочва се и Кипър, където през март британска база "Акротири" беше поразена от дрон. Заплахите, цитирани от "Файненшъл Таймс" идват в момент, в който преговорите между Съединените щати и Иран са в застой, а Доналд Тръмп поднови заканите си за нови удари срещу Ислямската република.

В отговор на въпрос на БНТ, от НАТО заявиха, че имат готовност да защитят всички съюзници от Пакта:

"Както показахме и по-рано тази година, противовъздушната отбрана на НАТО четири пъти успешно неутрализира балистична ракета насочена към Турция от Иран. Нашите възможности за възпиране и отбрана са силни и ефективни. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще прави каквото е необходимо за отбраната на всички съюзници."

Като трета потенциална мишена на иранските сили се посочват оптични кабели, които минават под Ормузкия проток. Вчера Тръмп публикува карта на ключовия морски маршрут и го обяви за американска територия. По думите му, на този етап не се водят преговори и не се планира подновяването им.

Според анализатори, цитираните днес ирански заплахи са опит от страна на Техеран за подновяване на разговорите. Смята се и че значителна част от бойния арсенал на Иран е унищожен от началото на войната. От Революционната гвардия и преди са предупреждавали, че в случай на подновяване на пълномащабните бойни действия, биха разширили обхвата на ударите си по американски цели. Досега няколко държави от Близкия изток, в които има американски бази, бяха атакувани.

Али Абдуллахи, началник на Генералния щаб на иранските въоръжени сили: "Предупреждаваме ви: всяко съдействие на американската армия е равносилно на участие в техните действия."

През юни крехкото примирие между Съединените щати и Иран се провали и двете страни спорадично си разменят удари. Ябълката на раздора продължава да бъде Ормузкият проток, над който както Вашингтон, така и Техеран искат да установят контрол.

#войната в Иран #САЩ - Иран #авиобаза "Безмер" #военни бази #заплахи

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