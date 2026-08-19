След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"

НАТО обяви, че има готовност да защити всички свои членове след публикация на "Файненшъл таймс", според която Иран обмисля нанасяне на удари по американски цели извън Близкия изток, включително в Европа. Според изданието, което се позовава на свои източници, близки до режима в Техеран, ако Доналд Тръмп изпълни заканата си за нова ескалация, сред мишените може да бъдат авиобаза "Безмер" и военна база в Кипър. Публикацията идва на фона на вчерашната заявка на Тръмп, че Ормузкият проток е американска територия и на твърдението му, че преговорите между Вашингтон и Техеран са в застой.

Техеран може да разшири обхвата на ударите си извън Близкия изток и военни цели, свързани със Съединените щати в Европа, може да бъдат мишени. Твърдението е на "Файненшъл таймс", които се позовават на двама свои източници, близки до иранските власти. Изданието споменава българската авиобаза "Безмер" и припомня, че миналия месец американските сили получиха разрешение да разположат там свои самолети цистерни.

Посочва се и Кипър, където през март британска база "Акротири" беше поразена от дрон. Заплахите, цитирани от "Файненшъл Таймс" идват в момент, в който преговорите между Съединените щати и Иран са в застой, а Доналд Тръмп поднови заканите си за нови удари срещу Ислямската република.

В отговор на въпрос на БНТ, от НАТО заявиха, че имат готовност да защитят всички съюзници от Пакта:

"Както показахме и по-рано тази година, противовъздушната отбрана на НАТО четири пъти успешно неутрализира балистична ракета насочена към Турция от Иран. Нашите възможности за възпиране и отбрана са силни и ефективни. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще прави каквото е необходимо за отбраната на всички съюзници."

Като трета потенциална мишена на иранските сили се посочват оптични кабели, които минават под Ормузкия проток. Вчера Тръмп публикува карта на ключовия морски маршрут и го обяви за американска територия. По думите му, на този етап не се водят преговори и не се планира подновяването им.

Според анализатори, цитираните днес ирански заплахи са опит от страна на Техеран за подновяване на разговорите. Смята се и че значителна част от бойния арсенал на Иран е унищожен от началото на войната. От Революционната гвардия и преди са предупреждавали, че в случай на подновяване на пълномащабните бойни действия, биха разширили обхвата на ударите си по американски цели. Досега няколко държави от Близкия изток, в които има американски бази, бяха атакувани.

Али Абдуллахи, началник на Генералния щаб на иранските въоръжени сили: "Предупреждаваме ви: всяко съдействие на американската армия е равносилно на участие в техните действия."

През юни крехкото примирие между Съединените щати и Иран се провали и двете страни спорадично си разменят удари. Ябълката на раздора продължава да бъде Ормузкият проток, над който както Вашингтон, така и Техеран искат да установят контрол.