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Патриарх Даниил се срещна с крал Абдула II в двореца Ал Хюсеиния

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Българският патриарх Даниил се срещна днес с краля на Йордания Абдула II, съобщиха от Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП). На срещата заедно с патриарх Даниил бяха и Негово Светейшество Йерусалимският патриарх Теофил III, Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, Негово Високопреосвещенство Кириакополския архиепископ Христофор и архим. Теофил. На срещата присъства и принц Гази бин Мохамед, главен съветник на Негово Величество по религиозните и културни въпроси.

По време на срещата кралят потвърди, че Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие в региона, както и ще отстоява своята роля в защитата на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим. Кралят покани патриарх Даниил да вземе участие в честванията в Йордания през 2030 г. по случай две хиляди години от кръщението на Господ Иисус Христос, които ще се проведат на мястото на кръщението на Спасителя (Витания отвъд Йордан).

Негово Величество отбеляза, че събитието предоставя възможност да се подчертае историческото и религиозно значение на мястото на кръщението и други места с религиозно и туристическо значение в Йордания.

От своя страна Негово Светейшество сподели, че Йордания има запазено място във всяко православно българско сърце и в молитвите на Българската православна църква, а уважението, на което се радва християнското наследство в неговата страна, и грижите, които тук се полагат за него, са пример за всички.

„Особено положителен отзвук у нас, в България, както и в целия православен свят, предизвика и откриването през пролетта на настоящата година от Ваше Величество и от нашия брат в Господа, Патриарха на Светия град Йерусалим Негово Блаженство Теофил Трети, на първия християнски университет в Йордания – Международния православен университет на мястото на Кръщението Господне. Уверяваме Ви, че тази и всяка подобна инициатива, плод от традиционно доброто и взаимно полезно сътрудничество между Вас и православната Йерусалимска патриаршия, допълнително затвърждава авторитета на Хашемитското Кралство Йордания като държава на мира и разбирателството между различните народи и вероизповедания – мост между Светите земи като люлка на древни култури и традиции и съвременната европейска християнска цивилизация, която има в лицето на Йордания свой добър приятел и единомишленик“, каза патриарх Даниил

Предстоятелят на БПЦ-БП похвали Кралството за важната му роля като пример за мир, съвместно съществуване и междурелигиозно разбирателство.

„С особено внимание и дълбоко уважение приехме и думите на Ваше Величество, произнесени само преди няколко дни от високата трибуна на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Свидетелството Ви, че Йордания продължава да закриля християнството, неговите общности и неговото вековно наследство в земите, които са негова историческа люлка, намира жив отклик в сърцата ни. Във време на тежки изпитания за народите на Близкия изток Вашият последователен призив към мир, диалог, справедливост и зачитане на човешкото достойнство, както и грижата Ви за съхраняването на историческия и правния статут на християнските и мюсюлманските свети места в Йерусалим, са свидетелство за онази висока отговорност, която Хашемитското кралство Йордания носи в служение на мира и мирното съжителство между народите и религиите“, отбеляза патриарх Даниил.

В края на срещата бяха разменени символични подаръци, като Негово Светейшество подари на краля картина - пейзаж на Велико Търново и българско розово масло.

#краля на Йордания # патриарх Даниил #Абдула II

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