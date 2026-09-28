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Ще бъдат ли подновени преговорите САЩ - Иран?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Петролът сорт „Брент“ скочи с над 3% до 107 долара за барел след противоречивите сигнали за конфликта в Близкия изток и несигурността на доставките през Ормузкия проток.

Доналд Тръмп първо отхвърли плана на Иран за отваряне на водния път, а след това обяви, че очаква подновяване на преговорите с Техеран още тази седмица. Според американското издание „Аксиос“ непреки разговори между САЩ и Иран може да се състоят още утре с посредничеството на Катар. Техеран отрече.

В изявление иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей посочи, че „вражеските сили“ не смеят да навлязат в Персийския залив и че скоро и Арабско море ще бъде прочистено.

Според Доналд Тръмп американските военни са осигурили преминаването на повече от 20 милиона барела петрол през Ормузкия проток през уикенда – рекордно количество от началото на войната.

#САЩ #цената на петрола #Иран

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