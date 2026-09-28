Пирин без пожари: Младежи организират бягане с кауза в Благоевград

„Пирин без пожари“ - под това мото е озаглавено благотворителното бягане, планирано за тази седмица в Благоевград. Идеята е на младежи, които милеят за нашите гори, а каузата им е подкрепена от Югозападното държавно предприятие. Какво стои под мотото и каузата и каква е целта на кампанията?

Доброволното формирование в Ковачевци съществува от 2012 г. Включва 15 души. Участва в гасене на пожари както на територията на общината, така и в съседни общини. Включвало се е също при бедствия и аварии, както и при спасяване на безстопанствени животни. То е изключително важно за региона, тъй като при пожар в околността доброволците тръгват до 10 минути след получаването на сигнала. Екипите на пожарната от съседните общини Радомир и Земен пристигат за около 40 минути. С новия високопроходим автомобил от формированието са категорични, че ще реагират още по-бързо.

Илиян Илиев, ръководител на доброволното формирование към община Ковачевци: "По-мобилни ще бъдем, защото новият автомобил си е нов, със съвременно оборудване." Антония Гигова, член на доброволното формирование: "Новият автомобил ще бъде много полезен за гражданите, за нас като служители, много по-бърз е, много по-проходим при горски пожари." Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци: "Ще съкратим с 5 минути излизането от стария автомобил, ако се наложи и когато се наложи, защото старият автомобил, докато загрее, се минават 5 - 7 минути. Така че – на този се качваме и тръгваме веднага."

Доброволците ще продължат да използват и старите пожарни.

Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци: "Първо тръгваме с лекия автомобил, за да локализираме пожара, след което идват колегите с големия пожарен автомобил, тъй като този пожарен автомобил има 280 литра вода и 20 литра пяна. При разрастването на пожара си трябва доста вода."

От няколко месеца формированието има и дрон, който използва особено при гасене на горски пожари. Местните доброволци се надяват да получат и моторна лодка, тъй като на територията на общината се намира и един от големите наши язовири – „Пчелина“.