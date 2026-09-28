БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос -...
Чете се за: 00:45 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пирин без пожари: Младежи организират бягане с кауза в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

„Пирин без пожари“ - под това мото е озаглавено благотворителното бягане, планирано за тази седмица в Благоевград. Идеята е на младежи, които милеят за нашите гори, а каузата им е подкрепена от Югозападното държавно предприятие. Какво стои под мотото и каузата и каква е целта на кампанията?

Доброволното формирование в Ковачевци съществува от 2012 г. Включва 15 души. Участва в гасене на пожари както на територията на общината, така и в съседни общини. Включвало се е също при бедствия и аварии, както и при спасяване на безстопанствени животни. То е изключително важно за региона, тъй като при пожар в околността доброволците тръгват до 10 минути след получаването на сигнала. Екипите на пожарната от съседните общини Радомир и Земен пристигат за около 40 минути. С новия високопроходим автомобил от формированието са категорични, че ще реагират още по-бързо.

Илиян Илиев, ръководител на доброволното формирование към община Ковачевци: "По-мобилни ще бъдем, защото новият автомобил си е нов, със съвременно оборудване."

Антония Гигова, член на доброволното формирование: "Новият автомобил ще бъде много полезен за гражданите, за нас като служители, много по-бърз е, много по-проходим при горски пожари."

Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци: "Ще съкратим с 5 минути излизането от стария автомобил, ако се наложи и когато се наложи, защото старият автомобил, докато загрее, се минават 5 - 7 минути. Така че – на този се качваме и тръгваме веднага."

Доброволците ще продължат да използват и старите пожарни.

Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци: "Първо тръгваме с лекия автомобил, за да локализираме пожара, след което идват колегите с големия пожарен автомобил, тъй като този пожарен автомобил има 280 литра вода и 20 литра пяна. При разрастването на пожара си трябва доста вода."

От няколко месеца формированието има и дрон, който използва особено при гасене на горски пожари. Местните доброволци се надяват да получат и моторна лодка, тъй като на територията на общината се намира и един от големите наши язовири – „Пчелина“.

#Пирин без пожари #Благоевград #доброволно формирование #благотворително бягане #младежи

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
3
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
4
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
6
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
3
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
4
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
5
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
6
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия

Още от: Регионални

Административият съд във Варна прие екологичната ескспертиза по делото за оградата в местността Баба Алино
Административият съд във Варна прие екологичната ескспертиза по делото за оградата в местността Баба Алино
КЗП завежда иск срещу детски градини и училища заради неправомерни клаузи КЗП завежда иск срещу детски градини и училища заради неправомерни клаузи
Чете се за: 02:22 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ) Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка в центъра на Бургас Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка в центъра на Бургас
Чете се за: 01:52 мин.
Бензинът скочи с 30% от началото на годината, ще продължи ли да върви нагоре? Бензинът скочи с 30% от началото на годината, ще продължи ли да върви нагоре?
Чете се за: 00:42 мин.
Задържаха дрогиран шофьор, забил колата си в автобусна спирка Задържаха дрогиран шофьор, забил колата си в автобусна спирка
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов? Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила
Чете се за: 12:52 мин.
Общество
Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бензинът скочи с 30% от началото на годината, ще продължи ли да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
„В сърцето си се чувствам невинен“: Испанецът-шаман на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка в центъра...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ